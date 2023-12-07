楊千嬅帶媽媽重返跟丁子高結婚禮堂　美加放假無包袱狂食

▲ 千嬅家庭旅行。

楊千嬅今年啟動《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》，星馬、內地、多倫多、康州、拉斯維加斯、馬里蘭州四個地方的演出，今日宣佈2024年2月14-15日於澳門銀河綜藝館繼續開騷。

美加之行千嬅更帶媽咪一起出發，工作之餘，盡孝道帶媽咪去食玩，又同丁生重遊當年於拉斯維加斯註冊結婚的小教堂，讓媽咪感受一下兩人當年的《勇》。

千嬅表示，2019年去過美國演出之後，就已經4年未去過，拉斯維加斯也改變不少，很多新科技、新的騷很精彩，很多朋友都是為了看她演出，開幾個鐘車來，觀眾的反應熱烈，令她感到很溫暖。「每一場演出都似大形KTV，首首歌都大合唱，真係好勁呀班觀眾，好多謝佢地咁支持。」

上天自有安排

工作之餘，她亦有帶媽咪去玩，看魔術表演、去了新地標Sphere睇騷：「媽咪勁呀，時差都搞得掂，仲精靈過我。去到當年我同丁生註冊小教堂，因為當年媽咪無係現場，我講番當時情況及小故事，佢都聽得好開心。」

回想當年同丁生去旅行，突然註冊結婚，那一刻的《勇》，千嬅謂真的改變了自己整個人生：「依家諗返，由一個人變兩個人，再變三個人，人生其實很多事個天都安排好，跟住命運帶俾你的流水向前行， 就神奇地行了人生出來，第日放假，諗住再帶囝囝來，再同佢講當年Daddy媽咪故事。」

美加之行，千嬅謂丁生這個管家，管住她的飲食，但她也食了這一年最多的澱粉：。「芝士、漢堡，Pizza，意粉，幾乎日日食，丁生最叻係每到一個地方，就問晒朋友，有咩最好食，帶晒大家去，但就剩係管我一個，次次都話你唔好食咁多...俾佢激死。」

她續指：「我梗係唔理佢，不過今次食多左，咁返來就要還，開始又節制，因為過年係澳門開騷，依家減定，留多些quota過年個陣用，哈哈。同埋都要保養把聲，明年要保持一個好體能。」

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