叱咤樂壇流行榜2023丨魏浚笙重返母校香港都會大學　森美讚Jeffrey有「三好」

▲ 叱咤903 DJ森美、謝茜嘉及魏浚笙現身香港都會大學。

叱咤903 DJ聯同眾歌手走訪不同的大專院校，進行「多謝你唱廣東歌問答比賽」，透過比賽讓同學關注今年的上榜歌曲，當中更有機會贏取2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮的入場券。

而比賽來到第5場，由叱咤903 DJ森美、謝茜嘉主持，而在香港都會大學中亮相的歌手，是畢業於該校的魏浚笙（Jeffrey）。

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被Jeffrey電親



過程中，主持人森美先問5位參賽同學最喜歡哪一位廣東歌歌手，豈料所有同學皆表示自己最喜歡的歌手就是「師兄」Jeffrey，場面非常惹笑！Jeffrey登場後，森美又大讚對方：「有邊個會唔鍾意Jeffrey啊？人好、聲靚、又好禮貌！」

在另一位主持人謝茜嘉的帶領下，兩隊參賽隊伍先進行自我介紹，由Jeffrey領軍的隊伍叫「Barbie、Hugo、Jeffrey隊」，命名源自3位隊員的英文名；而另一邊由3位同學組成的隊伍名稱則叫「呢單嘢唔係我跟開」。



比賽期間，森美主動邀請「呢單嘢唔係我跟開」隊員Zaiden與Jeffrey對戰，森美開玩笑問Zaiden：「頭先你好少出聲，係咪俾Jeffrey嘅氣勢嚇親？」又叫Zaiden不用害羞：「唔洗驚，你可以望住Jeffrey嘅雙眼！雖然個個望住佢雙眼都有暈暈地嘅感覺！」

Zaiden馬上回應：「我暈低咗啦！」哄得一旁的Jeffrey不禁大笑起來。而5題問題完結後，「呢單嘢唔係我跟開」隊以3比2的成績勝出這回「多謝你唱廣東歌問答比賽」。

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向女友講「愛的宣言」



最後，「呢單嘢唔係我跟開」隊員Fire成功抽中叱咤頒獎禮門票，他除了能馬上答出Jeffrey的最新派台歌歌名是《我的世界地圖》外，他亦向眾人分享將會與女友入場觀看叱咤頒獎禮。

身為《早霸王》主持人的森美也把握機會，即場邀請Fire對鏡頭向女友說出「愛的宣言」，令Jeffrey也禁不住大笑。