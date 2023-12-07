【新冠疫苗】港大醫學院：接種兩針新冠疫苗後再接種沙士加強劑　可提供持久及廣泛的保護

▲ 團隊發現沙士加強劑疫苗可對新冠提供長效及廣泛保護。(港大醫學院提供)

港大醫學院研究人員與深圳先進技術研究院合作，揭示接種2劑原始病毒株疫苗後，再接種根據「沙士」病毒研發的疫苗加強劑，可能提供更持久和廣泛的保護，抗擊新冠變異株。研究已在《細胞、宿主與微生物》期刊發布。

研究團隊指，新冠疫情持續，重複感染亦不斷出現，但目前的疫苗策略可能不夠靈活，無法應對新冠病毒的快速演變，因此有需要開發出更有效的新策略。研究人員用小鼠進行實驗，為小鼠接種2劑mRNA疫苗後，根據「抗原距離」實驗評估了數個候選疫苗加強劑，包括原始新冠病毒刺突蛋白、Delta變異株、Omicron變異株、「沙士」病毒株和中東呼吸綜合症冠狀病毒，結果顯示「沙士」病毒株疫苗加強劑在特異性抗體水平、中和抗體水平和保護效果持久性方面表現更佳。

團隊表示，「抗原場」的概念還提供了一個新的框架，有助理解免疫系統與外來抗原的相互作用，對研發未來疫苗和嶄新免疫療法治療其他傳染病和癌症都有潛在影響。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋



