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【聖誕節】順豐再辦「給聖誕老人的信」活動　免費為市民寄信至芬蘭聖誕老人村

社會 18:43 2023/12/07

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（順豐網站截圖）

順豐速運今（7日）宣布再度推出 「給聖誕老人的信」活動，即日起至24日，市民可於全港144間順豐站及指定營業點投放聖誕卡或信件，順豐會為市民免費寄送到芬蘭羅瓦涅米聖誕老人村，預計預計能為6.5萬名市民傳遞聖誕願望。

順豐指，聖誕卡或信件重量須為10克內，體積不超過8.27 × 11.69寸，即 A4 大小。順豐亦會於其指定網點提供聖誕卡供市民免費索取，數量有限，先到先得。另外，除了順豐站及指定營業點，市民亦可於「第57屆工展會」及「兒童書展暨超級親子用品展」內的順豐香港攤位投遞聖誕卡及信件。

順豐又提到，今年邀請了3間本地慈善機構屬下共127間學校及家舍參與「給聖誕老人的信」活動，包括保良局的中小學、幼稚園、幼兒中心及特殊學校、東華三2院的小學及幼稚園，以及香港麥當勞叔叔之家，預計為大約3.5萬名學生將聖誕願望送至芬蘭。

市民可透過順豐速運-香港 Facebook 專頁及順豐香港SFHK APP了解有關活動詳情及最新消息。

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責任編輯：黃小冰

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