【獨居長者】工聯會倡設高風險獨居長者名單　參考內地設港版「社區食堂」

▲ 工聯會四立法會議員見記者。（趙居逸攝）

工聯會4位立法會議員今日發表研究報告並見記者，就支援獨居長者提出多項建議，包括設立高風險獨居長者名單，在區內設立「長者傾訴流動站」，提供低價飯餐等。

工聯會鄧家彪介紹，據統計處2021年資料顯示，現時有逾18.8萬戶65歲或以上獨居長者，其中房署戶籍資料顯示，12萬為公屋住户，當中148戶的租戶更是100歲或以上。工聯會建議政府設立高風險獨居長者的名單，打通房署、社署、醫管局等部門資料，建立更完善獨居長者資料庫。

綜合而言，工聯會建議從個人、鄰里、社區、長者中心「四層架構」支援獨居長者︰

1、個人︰通過安老統一評估，判斷該獨居長者的身體情況是否為體弱個案（高風險）。政府相關部門可資助完善他們的居住環境設施，如增加扶手設備及樂齡科技，上門檢查平安鐘等。

2、鄰里︰透過關愛隊宣傳，帶動鄰里之間主動關愛獨居長者，例如鄰里主動留意其門口的警報燈是否有發生變化，若發現獨居長者長時間沒有出門，立即敲門看望。

3、社區︰關愛隊可與屋邨保安加強合作，共同支援獨居長者，同時關愛隊可以完善獨居長者資料庫，由民政及青年事務局與社會福利署協調，給予關愛隊探訪長者戶籍名單，關愛隊作為一綫人員透過家訪確認該長者是否獨居，並上報房署以完善獨居長者資料庫。

4、長者中心︰長者中心可登記獨居長者的求助個案，再聯繫社署支援。但香港目前140萬5千名65歲以上的長者中，只有25萬人入會，入會率僅為17%，工聯會建議實行自動入會機制，讓獨居長者自動成為會員長者，以增加服務的覆蓋面。

建議設立「長者傾訴流動站」

醫療方面，工聯會認為要關注長者身心健康，工聯會陳穎欣建議在設有長者屋邨中心的社區，內設「長者傾訴流動站」，主動關心長者的最近生活狀態；在沒有長者屋邨中心的社區，民政事務處可啟動關愛隊的義工，醫務衞生局可聘請精神科醫生，巡迴協助在每個社區的「長者傾訴流動站」。

另外，工聯會郭偉强建議參考內地設立長者食堂的做法，民政事務處可與當地食肆合作建立香港版的社區食堂，勞工及福利局給予部分補貼，以低於市價在社區推廣，可因應營業時段調整，如長者用餐下午5點至6點有低價套餐，並與餐廳承辦商合作，發展轉型為社區食堂，緩解獨居長者吃飯問題。

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記者：趙居逸