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【安老】經民聯倡設安老政策藍圖　向年滿65歲長者免審查派生果金

政治 23:12 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

經民聯促請政府完善「四老」政策。（趙居逸攝）

經民聯今日發表研究報告，促請政府盡快完善養老、敬老、安老、護老的「四老」政策。報告提出5大範疇建議包括制定全面安老政策藍圖，向年滿65歲的長者免審查發放生果金、維持兩元乘車優惠等。

經民聯主席盧偉國表示，本港長者問題突出，研究後發現，目前每5個港人就有1個長者，每10個長者則有4個貧窮。他促請港府制定全面安老政策藍圖，盡快統籌各政策局，就「四老」定出具體目標，作出長遠規劃，以應對已經來臨的「高齡社會」。

「養老」方面，地產及建造界議員龍漢標指，現時安老中心大多分散在不同樓宇平台，建議在北部都會區劃出部分地區，建設具規模的長者安居中心，提供多元化長者住屋。
 
「敬老」方面，經民聯副主席梁美芬指，有聲音要對兩元乘車優惠「開刀」，認為為特區政府帶來沉重財政負擔。不過，梁認為應維持現狀，強調為長者提供乘車優惠非香港獨有，當初推2元乘車優惠，已屬「中間落墨」方案，「唔好再打佢哋主意啦！」

「護老」方面，經民聯議員陳祖恒指，要重點防範長者受騙。他建議強化防騙App效能，主動阻截可疑來電和短訊。另建議當局和銀行，聯手制定長者提款轉帳防騙機制，為長者客戶戶口設定提款和轉帳上限，並且加入緊急聯絡人，保障他們免受損失。

此外，經民聯亦建議和內地磋商，拓展香港醫療網絡，以及盡快制定認可港式醫療機構名單，容許在內地居住的香港長者，使用醫療券支付當地醫保費用；並於設立大灣區保險售後服務中心，讓持有香港保單的人士可在大灣區接受續保、索償、繳交保費等。

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記者：趙居逸

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