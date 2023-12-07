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不是你不愛你丨陳昊森學習廣東話　與陳嘉寶首次埋位一拍即合

娛樂 18:56 2023/12/07

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《不是你不愛你》

葉念琛導演愛情電影《不是你不愛你》邀請台灣文藝感男神陳昊森任男主角，在戲中飾演他前度女友的陳嘉寶（Anjaylia）為今次演出作出很特別的語言訓練。而陳昊森為學好廣東話變成「好學寶寶」，在片場不斷向台前幕後請教，其中他提出「冇咁快」與「未有咁快」有甚麼分別？更掀起全場熱議。

原來Anjaylia的語言特訓是去台灣旅行，她說：「我好鍾意台灣，今次亦係第一次同台灣演員合作。我事前問導演，可唔可以畀我試吓講普通話對白？導演話OK。我好有心㗎，開工前專登去台灣旅行練習！」

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《不是你不愛你》陳昊森

努力學講廣東話

她與陳昊森在戲中飾演已分手的情侶，拍攝當日是他們首次埋位對戲，對於這位「前女友」，陳昊森坦言：「今天這場戲是電影的尾聲，其實我跟雪兒（Anjaylia戲中角色名字）遇到的戲不是很多，但每一場都是很重要的場次，所以我們的默契是很重要的。」

戲裡一拍即合，戲外二人同樣默契十足，正努力學講廣東話的陳昊森，Anjaylia當然不會托手踭，這天充當對方的臨時廣東話老師，當陳昊森嘗試用廣東話講「我第一次睇到雪兒」，Anjaylia馬上幫忙糾正發音，原來當日的教學，還鬧出了笑話。

《不是你不愛你》陳昊森與陳嘉寶。

Anjaylia讚昊森夠細心

Anjaylia說：「昊森好細心，會好遷就我，今次拍攝好開心，同埋佢好好學，佢嚟到香港咩都想學。我都冇諗過廣東話原來咁難，佢頭先問我『冇咁快』同埋『未有咁快』嘅分別喺邊？我答唔到！哈哈！」昊森提出的疑問亦考起在場的工作人員，掀起討論。

拍戲最緊要遇到好對手，Anjaylia對陳昊森有讚無彈，她說：「我覺得主要係信任度，我好信任佢，佢係一個好演員，剛才見到佢份劇本，上面寫咗好多字，密密麻麻做好晒功課，同埋佢個人好nice，好願意一齊傾，放心個配合度⋯⋯」話口未完，好學的陳昊森想用廣東話重複她講「放心」，卻講了「放鬆」，令Anjaylia哭笑不得。

撰文 : TOPick柴犬出動

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