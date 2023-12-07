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親子好去處︱首屆香港學校教育展15日博覽館舉行　書商推出「$799任你裝」活動名額50個

親子好去處 19:35 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

家長小朋友都不要錯過！

一連三日2023年12月15日-17日的第一屆(大灣區)香港學校教育展於本周五在亞洲國際博覽館舉行，超過120間學校參展，包括中學、小學、幼稚園等設展覽區，家長可以在展覽中掌握一手香港升學資訊，了解香港教育制度和升學路徑，探索各學校特色課程和優勢。

最新影片:

童學園
校長專訪︱圓玄學院轄下5幼稚圓50%課時與外籍教師互動 多元化語境提升幼兒英語能力

教育展是直資學校議會、津貼中學議會津貼小學議會，跟香港小學校長會聯合舉辦，當中設有小型兒童書展，有書商就舉行一個超值又好玩的親子推廣活動「$799任你裝」，只需付款$799，就可獲得一個箱，只要將書本放得入箱內，及能夠蓋上箱蓋，那一箱書就可以拿走，名額只有50個！另外，還有很多關於STEM的玩具及書籍等出售，購物滿$2000可獲5折優惠。

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書商表示所參展的書籍都是名牌英文暢銷書，隨時「亂執」都價值$2-3千！家長萬勿錯過！另外，所有書籍都有7折優惠，非常超值，是親子共讀入貨的好時機！

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責任編輯︰陳麗薇

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