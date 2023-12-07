【加密幣騙案】40歲幣商被騙走400萬泰達幣　店員疑以練功券偽冒鈔票被捕

▲ 警方檢獲4000張懷疑偽鈔。（曾秋文攝）

警方偵破一宗管有偽製紙幣案，旺角警區刑事調查隊督察麥世豪表示，昨日(6日)接獲一名從事加密貨幣交易的40歲商人報案，指早前透過社交平台，接觸到一名自稱加密貨幣找換店負責人，聲稱可以替受害人套現泰達幣。受害人在昨日中午到旺角聯合廣場一間店舖交易，當時舖內有一名自稱店員男子，向受害人展示4疊用保鮮紙包好的1000元紙幣，之後受害人將價值約400萬港幣的泰達幣轉到騙徒提供加密貨幣錢包。其後店員以不同藉口推搪，拒絕將現金交給受害人，受害人懷疑受騙於是報警。

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警方到場調查，發現該4疊紙幣除首尾兩張是真鈔外，其餘是印有「練功卷」字眼的懷疑偽鈔，該批紙幣印刷清晰，但無任何防偽特徵，紙質亦無真鈔應有的凹凸手感，遂將27歲店員拘捕，他報稱無業，涉嫌以欺騙手段取得財產及管有偽製紙幣，現正被扣留調查。警方檢獲4000張懷疑偽鈔、8張1000元真鈔以及一部數錢機，警方調查仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。

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記者：曾秋文