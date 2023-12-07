【消費疲弱】政府牽頭搭台催谷本地消費　楊潤雄：將續辦大型文化體育盛事

▲ 楊潤雄指，政府會「牽頭搭台」締造消費環境。（陳靜儀攝）

聖誕將至，外遊氣氛熾熱，北上消費港人絡繹不絕，為統籌各界鼓勵本地消費，文化體育及旅遊局局長楊潤雄及多個政策局和各界成員今日（7日）舉行跨部門會議。楊潤雄會後表示，當局會續辦大型文化體育盛事，並「牽頭搭台」推動市民和旅客消費，餐飲業、運輸業亦會推出優惠，細節適時公布。

楊潤雄指，截至今年11月，訪港旅客已超過3,000萬人次，「香港夜繽紛」 活動效果非常好，市面氣氛越發活躍，相關部門將續推出活動，其中民政事務專員會在新一屆區議會成立後，舉辦地區特色活動和打卡點；文體旅局則會續舉辦大型文化體育盛事，刺激市民和旅客外出消費意慾。

其中，由現時至農曆新年期間，政府會聯同旅發局舉辦「香港繽紛冬日巡禮」、8場冬日維港水上煙火、跨年倒數煙花滙演，及農曆新年煙花和花車巡遊等，新餐飲零售優惠和商場活動亦陸續有來，廟街夜市細節更將適時公布。

楊潤雄續指，推動消費和經濟是全社會的事，會上達成共識，政府會「牽頭搭台」締造消費環境，業界則一起推動創新多元活動及優惠，各部門將與相關界別合作推廣可行方案。

至於本港服務質素被人垢病每況愈下，他說不排除有服務質素欠佳的個別例子，但整體餐飲零售服務質素十分良好，且一直努力進步，旅發局和優質旅遊服務協會將研究推出更多獎勵計劃，鼓勵提高服務質素；又提到在會上討了提高服務質素、增本地消費吸引力、令活動更多元和富趣味等的短中長期方案。

另外，美國樂壇天后Taylor Swift早前宣布世界巡迴演唱會安排，但本港不在名單之上，令不少粉絲大失所望。楊潤雄指，個別歌手是否來港，「視乎實際情況，如自己的要求是甚」，強調在過去一段時間，中環海傍、紅館和香港文化中心等主要場館，檔期大致爆滿，反映不斷有活動推出，長遠有需要建設更多表演場地，以吸引不同盛事、演唱會和表演來港舉行。

他更提到，國際時裝品牌Louis Vuitton上周在尖沙咀星光大道舉行時裝騷，吸引了很多明星外國明星和本地名人參與，且留意到有相關影片瀏覽次數達逾1億次，相信可告訴世界香港有能力舉辦大型活動，歡迎外國人親身訪港一賞維多利亞港和消費。

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記者：梁薾心