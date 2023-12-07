  • 20°C
香港時間 : 20231207日 (週四) 23:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【癌症治療】防癌會：近4成患者獲取網上資訊後感不適　呼籲小心辨別資訊

社會 21:40 2023/12/07

分享：

分享：

熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

防癌會呼籲小心辨別網上抗癌資訊。(受訪者提供)

香港防癌會調查顯示，8成患者照顧者表示未能判斷大部份網上的癌症資訊真確性。除了主診醫護提供的資訊，患者/照顧者在確診後首 3 個月平均接收90項癌症資訊，7成多資訊並非來自醫護人員或醫療機構。近4成患者採用資訊後感到不適。有見及此，香港防癌會呼籲市民，特別是癌症患者及照顧者提升癌症健康素養，適時尋求跨專業輔導與支援。

為了解本港癌症健康素養水平，香港防癌會於9月6日至11月11日進行「癌症患者及照顧者癌症健康素養調查」調查，共訪問 236 名癌症患者或照顧者。調查顯示，受訪者每次見公立醫院腫瘤科醫生時間平均為 13 分鐘，私家醫院平均為 24 分鐘。5 成 1 試過因時間不足，無法解答所有疑難，當中7成7唯有轉為上網找資料。

不過8成上網找資料受訪者表示未能判斷大部份網上癌症資訊的真確性。調查亦揭示癌症健康素養不足對癌症患者的影響。48%受訪者表示曾採用來自家人、其他患者及網上等建議戒口，如戒食牛/雞/糖等，後來發現根本無需戒口、37%患者感到不適、23%更感到後悔。而當遇到與患者/照顧者接收的資訊不同，4 成 4 受訪者曾因而有磨擦。

香港防癌會癌症教育小組委員會主席林嘉安醫生表示，者及照顧者獲取正確資訊及採取正確行動更為重要,每一步均足以影響患者的健康
狀況,所以更需要提高警覺。至於親友在轉發資訊前,亦應核實資訊真偽,以免「好心做壞事」。若不幸確診癌症,見腫瘤科醫生的時間總不是無限,此時更需要懂得善用各方資源,如政府、醫管局或認可的非牟利機構,見醫生時便可專注於跟臨床情況及治療相關的事項,在有限的時間下,讓患者得到最適切的治療及照料。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載