【癌症治療】防癌會：近4成患者獲取網上資訊後感不適　呼籲小心辨別資訊

▲ 防癌會呼籲小心辨別網上抗癌資訊。(受訪者提供)

香港防癌會調查顯示，8成患者照顧者表示未能判斷大部份網上的癌症資訊真確性。除了主診醫護提供的資訊，患者/照顧者在確診後首 3 個月平均接收90項癌症資訊，7成多資訊並非來自醫護人員或醫療機構。近4成患者採用資訊後感到不適。有見及此，香港防癌會呼籲市民，特別是癌症患者及照顧者提升癌症健康素養，適時尋求跨專業輔導與支援。

為了解本港癌症健康素養水平，香港防癌會於9月6日至11月11日進行「癌症患者及照顧者癌症健康素養調查」調查，共訪問 236 名癌症患者或照顧者。調查顯示，受訪者每次見公立醫院腫瘤科醫生時間平均為 13 分鐘，私家醫院平均為 24 分鐘。5 成 1 試過因時間不足，無法解答所有疑難，當中7成7唯有轉為上網找資料。

不過8成上網找資料受訪者表示未能判斷大部份網上癌症資訊的真確性。調查亦揭示癌症健康素養不足對癌症患者的影響。48%受訪者表示曾採用來自家人、其他患者及網上等建議戒口，如戒食牛/雞/糖等，後來發現根本無需戒口、37%患者感到不適、23%更感到後悔。而當遇到與患者/照顧者接收的資訊不同，4 成 4 受訪者曾因而有磨擦。

香港防癌會癌症教育小組委員會主席林嘉安醫生表示，者及照顧者獲取正確資訊及採取正確行動更為重要,每一步均足以影響患者的健康

狀況,所以更需要提高警覺。至於親友在轉發資訊前,亦應核實資訊真偽,以免「好心做壞事」。若不幸確診癌症,見腫瘤科醫生的時間總不是無限,此時更需要懂得善用各方資源,如政府、醫管局或認可的非牟利機構,見醫生時便可專注於跟臨床情況及治療相關的事項,在有限的時間下,讓患者得到最適切的治療及照料。

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責任編輯：陳展棋