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【登革熱】泰國遊學團疑爆登革熱群組　至少5人回港後出現病徵

社會 21:55 2023/12/07

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衛生防護中心發現，一個泰國遊學團爆發登革熱群組。(資料圖片)

衞生防護中心今日（7日）公布一個登革熱感染群組，涉及兩宗有流行病學關連的外地傳入個案。

首宗個案涉及一名早前公布的16歲男病人，過往健康良好，患者自11月29日起出現不適、肌肉骨骼疼痛及發燒等病徵，及後於胸部和背部出現皮疹。他同日到嘉諾撒醫院求診，並於11月30日入住瑪麗醫院。病人現時情況穩定，血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。

初步調查顯示，病人曾於11月19日至24日期間參與一個泰國遊學團，並居住於當地一個鄉村度假村。根據病人提供的資料，他曾到森林遠足，並曾被蚊叮。

第二宗個案涉及一名43歲男病人。他是首宗個案病人的遊學團同行人士，過往健康良好，自11月26日起出現發燒、肌肉痛和皮疹等病徵。他分別於11月28日、12月3日及4日向私家醫生求診。病人現時情況穩定，血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。

衞生防護中心已對遊學團的其他同行人士展開流行病學調查。初步調查顯示，三名參與者出現病徵。調查仍在進行中。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

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