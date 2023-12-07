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【博物館】楊潤雄：重置科學館至文化博物館僅初步構想　會再聽意見

社會 22:51 2023/12/07

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（陳靜儀攝）

文化體育及旅遊局早前向立法會提交文件，擬將位於尖東的科學館，改建為介紹國家發展和成就的專館，引起全城關注。文體旅局局長楊潤雄今日（7日）強調方案只是初步規劃，是因有議員希望當局早作介紹國家發展和成就專館內容和初步選址，才向立法會提交初步建議，仍然在聽意見，並非要求議員即時決定相關博物館選址，明年中會向立法會就博物館整體規劃和布局提交文件，再正式諮詢。

他又指，從來沒有指「將來不會建文化館如有需要」，若將來有需要，或數年後現時的計劃落實，博物館數目會增至20個以上，不排除其中一個可作更能代表香港文化的館，屆時視乎內容決定。

楊潤雄稱，自從上一份《施政報告》出爐後，當局推出了一份10年的文化建設藍圖，當中提出興建數個新博物館，包括流行文化館、非遺館，最近亦考慮在南區興建第二個香港藝術館。去年就博物館進行了初步檢視，研究每個博物館的內容、範圍、需否擴建或整合後，認為文化博物館其中一些內容可能更適合歸入特定的館，如粵劇歸入非遺館，徐展堂館內一些展覽放入藝術館，金庸館或李小龍館則或放進流行文化館。

他續稱，當局亦就科學館做了研究，發現需提升展覽內容，而提升展覽內容可能需要更多地方，強調有考慮需否進行擴建工程，但似乎擴建也不足夠，故考慮將文化博物館現有內容分拆至其他館，並重建把科學館搬往該位置；又稱有關國家發展的專館較適合設於市區，故擬設於科學館原址。

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記者：梁薾心

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