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【校園欺凌】教育局新增要求學校就投訴個案蒐證　議員斥培訓及解說不足

社會 22:57 2023/12/07

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申訴專員公署斥教育局錯判相關投訴不涉「特殊情況」，沒認真處理投訴。（資料圖片）

最新一份《申訴專員年報》透露，前年1名小學女生疑曾遭校園欺凌，並遭教師拉址等，以致出現抑鬱及自殺傾向，最終因未有適時查看及保留相關閉路電視片段，以致片段自動刪除。有議員指出，雖然教育局已於10月更新相關指引，新增要求學校保存所有與投訴相關文本及聲音影像紀錄等，但局方迄今未向學校說明指引更新內容，以致包括官校在內的普遍學校校本投訴指引仍沿用過時內容，前綫教師及校董亦無蒐證知識和培訓，以致學校處理投訴能力有限。

涉事家長前年3月事發後，同月先後向女兒就讀的津校及教育局投訴，惟投訴遭拖延處理9個月，最終相關閉路電視片段已被自動刪除。申訴專員公署斥教育局錯判投訴不涉「特殊情況」，沒認真處理投訴，難以令人信服已盡責監察學校，促檢視處理投訴指引。

申訴署建議教育局重新審視及考慮修訂有關保存跟進行動（包括電話對話記錄）的內部指引，以妥善記錄處理投訴的過程；檢視内部指引及《學校處理投訴指引》內有關投訴分類及特殊情況的部分，以避免分類過份籠統，確保投訴分類名符其實；以及考慮參考此案，就學校於處理投訴時在甚麼情況下應保留甚麼類型的證據，修訂並向學校發出更清晰的指引。

報告引述教育局回應表示，已就有關個案與學校及投訴人跟進，以確保該名家長的投訴「得到公平及妥善處理」；同時，局方正就更新有關保存跟進行動（包括電話對話記錄）的內部指引及制訂相關紀錄文件範本進行檢視，會就有關投訴分類及特殊情況的部分進行檢視及更新有關內部指引；關於學校處理投訴的事宜，局方會修訂《學校處理投訴指引》（下稱指引）以加入資料提醒學校在處理投訴時應保留哪些類型的證據。

教育界立法會議員朱國強表示，指引訂明涉及「危害學生安全」的投訴，屬教育局可直接介入調查的「特殊情況」，但當局在上述個案選擇不作為，盲目堅持「校本」處理，導致投訴未能妥為跟進，實在難辭其咎。

朱亦提到，教育局已在今年10月更新指引後，在上述特殊情況加入「經醫生/專業人員判斷涉事學生受事件影響而導致嚴重情緒問題/心理創傷/自殺傾向等」內容，並新增要求學校「即時採取措施保存所有與投訴個案相關的記錄，包括文本檔案、影像及/或聲音記錄等（如有），以作佐證」，但局方迄今未向學校說明或提醒，以致包括教育局屬下官校在內的普遍學校校本投訴指引，均沿用過時內容，令前綫教師不掌握指引最新要求。

朱擔心，前綫教師及校董缺乏相關知識和培訓，教育局亦沒有在調查期間監督與支援，憂導致學校處理投訴能力有限，事倍功半，強調教育局需改變「為官避事」、以「校本處理」卸責的心態。

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責任編輯：馮琪雅

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