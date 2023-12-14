在「過度催穀」和「躺平」之間 我們更應該思考：我能帶給生命什麼

最近一些家長帶著孩子「宣誓躺平」的視頻迅速火爆全網，越來越的家長在網路上表達著自己對教育和社會的不滿。我們當然理解這股宣洩式的互聯網情緒大爆發，必然有其深刻的社會根源，也有著很多家長面臨職場生存和孩子教育雙重壓力下的無奈與洩氣。但我們為何從集體「過度催穀」的一個極端快速走到集體「躺平」的另一個極端，這才更值得我們深思。我們為何要在孩子教育問題上做出如此極端地轉變，我們是否真的冷靜思考過：我們能帶給生命什麼？

奧地利著名心理學家維克多E弗蘭克爾曾經說過：我們通過行動賦予生命意義，但也通過愛，最終通過苦難賦予生命意義。如果命運安排發生在我們身上的事情無可回避，就會以某種方式塑造我們成為一個真正有意義的自己」。弗蘭克爾以自己的經歷和畢生努力向世人表明：努力活著，不去回避困境，不陷入情緒的內耗，擁抱每一種可能，這就是生命的意義。

1、 與自我相遇，理解生命的價值

「與自我相遇」是主動認知自我，瞭解自我的機會。每個人都應該給自己一次與自我相遇的機會，學會認清自我。

首先，作為家長，認清自己的能力上限，盡力帶給孩子最好的資源，這就足夠了。不要盲目攀比、焦慮。

其次，作為家長，要認清自己能帶給孩子這個新生命什麼。是健康的身心、良好的家庭氛圍，更是高品質的陪伴和愛。這是孩子健康成長、避開青春期各種「暗礁」的重要前提。

最後，作為家長，要理解孩子的夢想不應該僅僅是你的夢想。孩子有成為自己想成為的那個人的權利，他們有為自己的夢想去拼搏的機會。

二、重新瞭解學習，探索真正適合孩子的學習方法

傳統教育在社會急速變化的今天已經走到的末路，國家層面也在積極組織教育專家們研討適應新時代的教育模式和理念。在這個探索的過程中，我們的家長不要被動等待，我們今天的「躺平」給孩子帶來的將是消極的示範和無法挽回的後果。我們為什麼一定要在「過度催穀」和「躺平」這兩個極端選項中二選一呢？我們為什麼不能冷靜、理性地在學習方法的探索這個方向去多花點心思呢？

這一點很重要，作為家長，要認清真正適合孩子的學習方式是什麼？這跟孩子的興趣、性格、夢想有關，家長要以這些為依據來帶領孩子一起規劃他的學習，安排他的時間。而不是別人學琴棋書畫，咱們的孩子也一定要這樣去學。

我們從小就被灌輸的基本都是「非黑即白」的單極認知，學習只是為了背住老師給定的答案。這也是很多國人在長大後思想愛走極端的原因。很多孩子根本不知道為什麼要學習，學校、家長才不管這些不重要的事，只要你能應對考試，成績好，不影響考大學就行了。這些孩子只能糊裡糊塗地聽從安排。等到了大學，才開始有空間思考人生的意義。所以，大學非常流行的話是「我好迷茫」。很多人是抱無限美好的希望進入大學的，最後發現大學就是個墮落基地，美麗的象牙塔之夢直接粉碎。

學習是人的本能，是最快樂、最有意義的事情，大人即使不教，孩子也會追著你問各種問題。只要提供環境，他們就會搗騰各種小實驗。你看，2、3歲孩子玩沙子就可以玩一整個下午，不催他還不走。

人天生是不喜歡被逼的，越強迫孩子學習，他們離學習就越遠。根據中國青少年研究中心的一項調查，目前約有70%的學生存在不同程度的厭學。考試至上、成績至上的應試教育環境讓孩子失掉了自己，失去了最寶貴的學習動力。

你可以在學校觀察，一年級的孩子眼神是閃閃發亮的，六年級孩子眼神就顯露暗淡，少了很多精氣神。如果孩子真的遇上喜歡的東西，勤奮起來也是驚人的，比如孩子網吧玩遊戲可以持續三天三夜，根本不需要大人去督促。

三、教育的目的至少是先讓孩子能夠獨立、有尊嚴地活在社會上。「真教育」就是教其心，育其身。比讀書更重要的教育是：

首先，教孩子學會管理自己的身心狀態。孩子身體健康和內心快樂不是我們做家長最期望的嗎？過去已經有無數疾病和生命證明我們家長走錯了方向，所以，我們家長最應該學習怎麼保持身心健康，不要指望學校了，自助者天助。

其次，呵護和激發孩子的學習熱情。這個確實是很多老師和家長不知道怎麼做的，需要我們花時間去學習，比如國內的新工科教育、香港的天才教室等，他們都在探索基於激發孩子好奇心和創動力的未來教育方面做了非常好的示範。

再次，是讓孩子在人生的起步階段就盡可能早地接觸理科教育，接觸自然科學的教育，這對於培養孩子的思維能力、創新能力，保護孩子的好奇心和動手能力至關重要。

最後，教孩子適應社會的生存能力。這個是我們家長現在就能做的，只要是不利於提高孩子社會生存能力的幫助，我們就不做。我們把自己會的事情教給他們，培養良好的行為習慣，教怎麼有條理地做事，怎麼與人交往，有了這些立身的基礎，孩子們才不會踏入社會的時候充滿恐懼。

如果把最基礎、最核心的教育做好了，學習本身已經不是問題，你只需要做好家長榜樣，給孩子支持就行了。這樣的教育，你還焦慮嗎？

至於未來的升學深造規劃，那可以選擇的道路就更多了，大中華地區不是只有北大、清華是目標，也不是只有高考一條路可以選擇，只要家長打開自己的視野和格局，孩子的前途一定是充滿了無數讓人激動的選項。

正所謂和光同塵、與時舒卷，戢鱗潛翼、思屬風雲。今天互聯網上的這場「過度催穀」與「躺平」之爭，放大到中國教育改革的宏觀視角去看，只是一個小小的插曲。我們正處在教育賽道新舊變軌的歷史節點，引領智慧時代的「真教育」正在快步向我們走來。在這個時間節點，認清自己的初衷、認清孩子的夢想、認清教育的真正目的，我們一定能找到更多屬於我們自己的創新教育理念，賦予生命更珍貴的意義。

(特約)