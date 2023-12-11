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華永會服務香港110年 屢創新猷 為社會注入正能量

特約 00:00 2023/12/11

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近年生命教育備受社會關注，作為本港最具規模的私人墳場營運機構之一，華人永遠墳場管理委員會（下稱華永會）一直持續優化轄下墳場設施的設計和佈局，融入更多人性化理念和正向生命元素，而自90年代起更透過慈善捐款計劃，資助和推動香港慈善項目。想知道華永會何以積極投放資源推動生命教育，而過去110年來又如何與時並進，服務數代港人，以下就由華永會外部事務委員會主席陳博智跟大家分享箇中緣由。

華永會自1913年創立至今已110年，目前以非牟利形式營運、管理及發展轄下4個分別位於香港仔、荃灣、柴灣及將軍澳的華人永遠墳場，為市民提供收費合理以至免費的墳場設施。此外，該會又積極透過生命教育推動慈善工作，鼓勵大眾在認識生命、珍惜生命的同時，建構閃亮人生。

華永會外部事務委員會主席陳博智表示，華永會110年來不斷求進創新，優化墳場設施，推廣善業。

藉兩大理念 推廣生命教育與孝善

「華永會發展至今已110年，但我們仍然不斷求進創新，無論是墳場設施的發展，還是善業的推廣都不遺餘力。」陳博智表示，「生、老、病、死」是每個人必經的人生階段，而華永會深信生命的精神和價值不應因死亡而終結，只因當中仍有很多值得頌揚的事跡和親友間的情意可作承傳和懷念。

為此，華永會近年全面及有序地進行革新，並確立了「永懷人生」和「善亮人生」兩大理念，發展方向不再限於傳統框架及範疇，超越墳場設施的執行者角色，以「正向人生」理念為主導，成為積極推廣生命教育及優秀中華孝善文化的公共社會事業，惠及香港社群。

墳場設施新設計 鼓勵思考生命價值

陳博智指出，華永會積極向大眾推動生命教育，尤其是年青人。「我們講『生命』、講『人生』，鼓勵社會大眾認識、探索及珍惜生命。因為我們認為『人生因善燃亮，生命以愛頌揚』，所以近年不論在墳場設施設計、色彩運用，以至佈局上都希望融入人性化的概念和正向生命元素，例如在將軍澳墳場建設『人生月台』園區，並於墳場繪畫鮮明色彩的大型壁畫，令園內更有生命氣息。」

華永會於「人生月台」園區設置4個撒放骨灰協作計劃專區，包括「無言老師」、「大體老師」、「大愛恩人」，以及「光明天使」撒放骨灰計劃，藉此向遺體、器官及組織捐贈者致敬，並宣揚和頌揚捐贈者的善心與大愛。

將軍澳「人生月台」園區設計理念比喻登上人生列車，經歷人生每個重要的路途和時刻。

此外，華永會繼於香港仔華人永遠墳場繪製長達30米的壁畫後，早前又於柴灣華人永遠墳場繪製全新「永善之門 — 生命意義永不止息」壁畫。陳博智透露，壁畫由香港扶幼會許仲繩紀念學校的師生、校長，以及華永會委員一同合力繪畫，把藝術擴展至社會服務層面。「我們希望學生於活動過程中理解並汲取壁畫上所帶出的理念，從而思考生命的價值和意義，並透過藝術表達自己，建構更閃亮和燦爛的人生，為社會出力。」

香港扶幼會許仲繩紀念學校的師生、校長，以及華永會委員在壁畫前大合照相片。

辦多元活動 結合傳統文化與創意藝術

在革新各墳場內設施以外，華永會亦透過舉辦不同活動，向大眾及年輕人灌輸正向生命及中華孝善德育文化。陳博智提到，適逢華永會成立110周年，該會與同樣屹立香港逾百年的企業——香港電車的姊妹公司「叮叮科創」（tramplus）合作，舉辦以「正向創藝 永善人生」為主題的填色與徵文比賽，藉比賽配合創意藝術推廣正向生命教育和優秀中華孝善文化，並為中、小學生帶來一個獨特的人工智能（AI）和元宇宙3D模型設計的學習機會。

「我們期望透過比賽，結合傳統與科技，讓中、小學生以先進的創藝教育，學習中華文化中的孝、善美德，從而更深入地了解生命和家庭關係的意義和價值。」陳博智表示，比賽分為小學填色比賽和中學徵文比賽，前者鼓勵參賽者細聽華永會歌曲「永善人生」及了解其歌詞寓意，然後於填色表格內發揮創意，加入其他符合「行善盡孝」主題的元素；至於後者則以「我和家人的難忘回憶」為題，撰寫一篇上限400字的文章。（見另文）

華永會以崇孝（孝仔）及揚善（善兒）兩位宣傳大使，鼓勵學生參加「正向創藝 永善人生」為主題的填色與徵文比賽。

跨界合作 為社會注入正能量

除了舉辦上述比賽以外，華永會多年來亦與不同的慈善團體緊密合作，共同推動生命教育、孝善與德育文化。例如製作教材套及一系列正向思維動畫和人物故事影片，免費提供予中小學生及教師使用，藉此宣揚正向人生觀念，並鼓勵他們以正向思維及行動面對逆境，在人生不同境況中繼續追求美好人生，成就自我。相關教材套及影片可於華永會網頁免費下載。

「此外，為向市民特別是青少年推廣跳繩運動及德育的正向人生理念，我們自2020年起與新界區體育總會合辦『華永跳繩及德育推廣計劃』。」陳博智指出，計劃除會選拔具有天份及潛力的中小學生，免費提供持續且系統性的跳繩訓練外，每年更會舉辦全港性跳繩錦標賽，讓跳繩愛好者能切磋交流。「計劃亦加入了德育元素，包括推出德育約章，向學生灌輸正向社會德育理念，提升學生的精神面貌。」他補充指，因第一期計劃的成效正面，故現正推展第二期計劃以擴大成效。

華永會與新界區體育總會合辦「華永跳繩及德育推廣計劃」，並在當中加入德育約章，向學生灌輸正向德育理念。

以開拓創新精神 對社會作出貢獻

由於多年來在墳場設施管理和服務方面表現卓越，加上積極推動社會慈善工作，華永會近年除獲香港優質標誌局頒發「香港Q嘜優質服務計劃」認證，嘉許和表揚其為市民提供卓越的配售服務外，更先後獲頒多個與企業社會責任相關的獎項，包括：《新城廣播》「香港回歸25周年企業貢獻大獎」（公共事務組別）、《鏡報》「傑出企業社會責任獎」(傑出社會責任獎)、《資本雜誌》「傑出社會企業貢獻大獎」等，藉此表揚和肯定其對本港發展及社會公益所作出的努力及貢獻。

「承前賢世紀勳業 拓後世百代宏基」乃華永會110周年標語，陳博智解釋，標語除頌揚前賢的百年建樹外，更寄語華永會繼續以開拓創新的精神，對社會作出貢獻。「為慶祝華永會成立110年，我們特設計110周年標誌，其中『+』號代表華永會未來將繼續以「正向人生」理念為社會出力。」

陳博智強調，華永會百多年來用心服務社會，並且突破傳統，以創新的精神積極開拓新建設，利用資訊科技發展新設施的設計和運作模式，以提升服務及項目發展。「未來，我們將有更多大型項目落成和推出，以迎合社會及市民的需要。」他總結時重申，華永會今後會繼續扮演推動者的角色，以「正向人生」理念為社會出力，積極促進更多慈善團體交流合作，並且大力推動與生命教育有關的慈善工作，繼續深化項目及擴闊受惠者的層面，更全面及有效益地發展社會善業。


「正向創藝 永善人生」全港中小學生比賽

由華永會與「叮叮科創」合辦的「正向創藝 永善人生」填色與徵文比賽，按年級分成4個組別，包括：小學填色比賽（初小組「小一至小三」；高小組「小四至小六」），以及中學徵文比賽（初中組「中一至中三」；高中組「中四至中六」）。

入圍小學生及中學生可分別獲得由華永會全額資助入讀 「AI 啟航：青年創新與應用課程」或「3D 模型先導課程」，當中「3D 模型先導課程」是由香港科技大學及 tramplus 共同開發。兩個課程均將「孝善」融入 STEAM 教學內容， 讓學生創作繪本、設計線上展覽體驗或 3D 家庭展覽場館。在課程中表現優異的學生更有機會獲得華永會獎學金及獎品。

比賽現已接受報名，詳情如下：
報名日期：即日起至2024年1月5日
公佈入圍結果日期：2024年2月中
課程開課日期：2024年3月下旬至4月下旬（逢星期六）
參加及詳情：www.tramplus.net/bmcpc
 

華永會2024「年度慈善捐款計劃」即將接受申請！

華永會由1991年起，透過「年度慈善捐款計劃」在「生命教育」、「社區建設」及「工程及購置」等範疇上資助慈善團體。2024「年度慈善捐款計劃」將於2024年1月2日開始接受申請，截止日期為2024年2月2日。詳情瀏覽網頁：www.bmcpc-shine.org.hk/application

華永會網頁：www.bmcpc-info.org.hk

 (特約)

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