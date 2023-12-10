生死關頭︱新郎擺酒心臟停頓險死　同層巧遇7支急救隊開會　獲專家搶救送院逃出鬼門關

東莞一名新郎近日在婚宴酒席送客期間，突然心臟驟停暈倒，生命危在旦夕。恰逢同層有7支急救隊正在鄰房開會，得知情況後立即將會議轉為實戰，一眾急救專家衝入宴會廳為新郎急救及召救護車，最終成功將新郎在新婚夜從鬼門關拉回。

最新影片：

綜合內媒報道，東莞一對新人本月5日在當地一間酒樓的4樓舉行婚宴，但他們在婚宴尾聲送客時，有說有笑的新郎突然倒地不起，嚇壞現場人士。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

幸運的是，原來婚宴隔壁當時正舉行「2023東莞市級緊急醫學救援隊野外拉練」前的會議，多達7隊急救隊在場參與。當新郎暈倒一刻，出席會議的廣東醫科大學附屬東莞第一醫院急診科副主任關永佳、李瑞金；南方醫科大學第十附屬醫院紅樓院區急診急救區副主任李劍強恰好路過，見狀立即上前急救，其他急救專家得悉情況後亦上前支援。

新郎在經過專家們的心肺復甦急救後，最終成功恢復心跳及甦醒，事後被送院治理。救護車接走新郎後，專家們再返回會議室開會。新郎家屬其後上門致謝一衆專家的救命之恩。家屬又透露，新郎在一個月前曾出現過胸悶、胸痛狀況，當時去醫院檢查但沒有發現問題。專家估計，新郎這次心跳驟停是由心臟問題引起，之後需詳細檢查，找出病因。

3情況引起心臟停頓

據本港遺傳性心律基金會顧問莫毅成醫生曾接受訪問時指出，有3個情況可引致突發性心臟停頓（SCA），若不馬上急救，幾分鐘內可致命。

心室纖顫（VF）：8至9成的突發性心臟停頓皆由VF引起，心律突然出現混亂，心跳一分鐘可跳200至300下，但每一下心跳都不能把血液有效泵出。出現VF的病人表徵包括無脈搏、無呼吸及失去意識等。

心搏停頓：從心電圖看，病人的心跳完全停止，毫無活動迹象。

無脈性電氣活動：病人從心電圖看是有活動波幅，惟觸摸脈搏卻無跳動，表示心室無機械泵送，造成病人無心跳。當無心跳時，無血液泵上腦，病人會暈倒，繼而失去意識及呼吸，呈現無生命迹象。

突發性心臟停頓可無先兆

莫醫生指發生上述情況，很多時都與心臟病有關，當中冠心病是最主要原因。

「患有嚴重冠心病的病人可突然間出現心臟驟停；也有病人因血管閉塞，在短時間內心跳驟停引致猝死。」

部分病人在血管閉塞時會有心口痛、血壓低、標汗或氣喘，待隔一段時間才出現心跳驟停；惟少部分是完全無徵狀及先兆，可突如其來心跳驟停。

每停頓1分鐘生存機會減10%

醫生表示，心臟停頓時間愈久，死亡率愈高。研究數據顯示，當病人心跳停頓每過一分鐘，生存機會減低7%-10%；若逾10分鐘仍不施治，生存率低於5%。

「原因是無心跳時，心臟無法供應血液及氧氣至其他器官，特別是腦部，對血液及氧氣的需求最敏感，有指急救要在黃金三分鐘、五分鐘之說，5分鐘後就算成功救活一個病人，當腦部經過幾分鐘的缺氧，就算生存到也有腦部缺氧的徵狀。」

隱性心臟病高危因素

台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立曾指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。但根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

養和醫院心臟科專科醫生陳良貴曾撰文表示，隱性心臟病患者平日並無明顯徵狀，一旦突然發生便很嚴重，患者可以在運動、駕駛、睡夢中等毫無預警情況下猝死。隱性心臟病高危因素包括：

家族成員有相關心臟病病史，尤其家人60歲前已有心臟血管狹窄或心臟病問題；

吸煙；

體重過重；

三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）

睡眠窒息症等

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm