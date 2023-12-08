大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後爆發正能量？　阿七藉一句話透露真實心情

▲ 大家都很擔心阿七！

《開心無敵獎門人》中擔當「獎老」的吳嘉儀（阿七），在今年8月與圈外人「豬仔」Leo結婚，更明言丈夫心急「造人」。

正所謂「家家有本難唸的經」，阿七在12日3日在社交網發文疑兩度公審丈夫，自爆衣衫被掟出大門、因密碼鎖被改而有家歸不得。後來，阿七「報平安」指自己能平安自由出入，會在工餘時間與朋友傾訴。

經歷過這場小風波後，阿七連日來在社交網都展示正能量的一面，似乎是不想大家替她憂心？

大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後IG報「平安」 阿七：現在平安能自由出入

阿七揭自己真實心情

阿七相當專業地投入工作，並在IG限時動態分享開心事：「工作回到老地方元朗，咁啱喺附近嘅恩師Mr.Sing走過嚟探班，好感動。工作順利、氣氛歡樂、遇到很好的同事。有美食、有美景，謝謝。」

另外，她又拍下一隻洩氣的充氣聖誕老人，並有感而發：「聖誕老人同普通人一樣，會有洩氣嘅時候，但明天一早佢又充滿元氣，漲卜卜咗、好好笑容棟喺門口，歡迎小朋友返學。#加油呀老人」

不過，阿七似乎只是故作堅強，她分享一張雪糕「扁嘴」相，並指「食咗佢就開心返」，即揭示其心情低落，令人痛心。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

阿七：把開心的回憶儲在記憶盒子裡

在昨日（12月7日），阿七分享疑為「老公視角」的玩韆鞦等遊樂設施的舊片，寫道：「開心的回憶儲在記憶盒子裡，偶爾看看就如置身當時😄🌻好難得搵到大人都玩得嘅韆鞦，開心 ❤️」，她同樣是故作堅強，更需翻看舊日的片段來重拾快樂。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介：蘇恩磁何沛珈專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R