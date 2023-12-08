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遊泰注意｜16歲仔返港後　肌肉痛發燒揭染登革熱　拆解病徵+4類人易被蚊叮咬

都市病 10:50 2023/12/08

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本港錄得兩宗從泰國傳入的登革熱輸入個案，分別涉及一名16歲男病人和43歲男病人，兩人上月曾一同參加泰國遊學團，其中首名驗出對登革熱病毒呈陽性反應的16歲男病人，曾到當地森林遠足並曾被蚊叮。

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衞生防護中心昨日（7日）公布上述消息指，該名16歲男病人過往健康良好，自11月29日起不適、並出現肌肉骨骼疼痛及發燒等病徵，及後於胸部和背部出現皮疹。他同日到嘉諾撒醫院求診，翌日入住瑪麗醫院。病人現時情況穩定，血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。

初步調查顯示，他曾於11月19日至24日期間參與一個泰國遊學團，並居住於當地一個鄉村度假村。根據病人提供的資料，他曾到森林遠足，並曾被蚊叮。

至於另一名43歲男病人則是16歲男患者的遊學團同行人士，他同樣過往健康良好，自11月26日起現發燒、肌肉痛和皮疹等病徵。他分別於11月28日、12月3日及4日向私家醫生求診。病人現時情況穩定，血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。

衞生防護中心已對遊學團的其他同行人士展開流行病學調查。初步調查顯示，3名參與者出現病徵。調查仍在進行中。

醫生教4個蚊咬止痕妙法

據本港衞生防護中心資料顯示，登革熱經由蚊子傳播給人類，常見於熱帶及亞熱帶地區。病毒潛伏期為3至14天，通常為4至7天。登革熱病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。有部分人在感染登革熱病毒後，可以沒有明顯的病徵，有些人則只會有發熱等輕微病徵，例如兒童發病時或會出現一般性的發熱症狀及出疹。

對於蚊咬止痕的貼士，本港皮膚科專科醫生林嘉雯曾受訪解釋，蚊會利用口器穿入皮膚，並注入唾液，防止血液凝固，而唾液中的蛋白，會使人體的免疫系統產生反應，導致蚊咬位置紅腫痕癢。林醫生指，常在戶外活動或工作、抵抗力較差人士，及免疫系統未成熟的嬰幼兒，均為被蚊咬的高危人士。在外地被蚊咬，亦有機會因不適應當地蚊蟲品種，有較強烈的痕癢反應。至於止痕方法，林醫生有以下建議：

  • 用冰袋或濕毛巾冷敷患處
  • 用清潔液清洗患處
  • 吃口服抗組織胺藥物
  • 外塗類固醇藥膏

4類人易被蚊叮咬

台灣美麗信義皮膚科主治醫生曾奕騰曾接受健康資訊網站《今健康》訪問指出，坊間所指「蚊子喜歡叮愛吃肉的人」，其實至今仍然沒有可信的研究定論，僅屬傳言、以訛傳訛；人體會吸引蚊子叮咬，主要是因為人體的表面溫度、二氧化碳排放量、氣味、生物體積、活動程度等因素，所以有4類人士容易受蚊子叮咬肆虐：

  • 體感溫度較高者
  • 體味濃烈者
  • 體型較大者
  • 二氧化碳釋放量高者

4個方法驅趕蚊蟲

本港「觀林蟲害」的滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾接受《晴報》訪問指，通常雌蚊才吸血，有些蚊種嗜吸人血，而有些則嗜吸動物血；蚊屬於一種病媒，常見的蚊傳疾病有︰瘧疾（Malaria）、登革熱（Dengue Fever）、日本腦炎（Japanese Encephalitis）。

蚊喜歡出沒在大型植物、積水、死水附近。蚊患問題視乎居住環境而受影響，如果附近有地盤、斬樹，或剪草等工程，可能會增加蚊蟲滋生，建議安裝蚊網，否則要保持門窗常關。鄭國鏗指，三帶喙庫蚊或多斑按蚊較常出現在近郊，大多數由門窗入屋；而市區出現的常見蚊子為白紋伊蚊。

Henry建議市民可循以下4個方法驅趕蚊蟲：

  • 1. 安裝蚊網：若情況嚴重，可考慮安裝1mm x 1mm 蚊網，防蚊蟲入屋
  • 2. 電蚊拍：有效即時消滅蚊蟲
  • 3. 天然產品驅蚊：可以驅蚊香薰，如香茅味精油
  • 4. 減少屋內雜物：昆蟲喜歡潮濕環境，特別需要減少衣服數量

 

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