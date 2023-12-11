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瘋狂「醫生」｜去診所忍痛剝4隻門牙　男子翌日再去　驚揭牙醫由清潔工假扮

保健美顏 17:56 2023/12/11

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

去診所忍痛剝4隻門牙，男子翌日再去驚揭牙醫由清潔工假扮。

土耳其發生一宗嚇人事件，一名42歲男子因牙痛到當地一間牙科診所求醫，豈料遇到由清潔工假扮的無牌醫生，更被無端剝去4隻牙。事件被揭發後，事主決定怒告對方。法庭最終判決日前出爐，涉案清潔工需賠償10萬里拉（約2.7萬港元）及監禁2年半。

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根據當地傳媒報導，42歲男子Hakan Yıldırım因為牙痛問題，於是致電附近一間牙科診所作緊急預約。一名自稱為牙醫的男子接聽電話，並吩咐Hakan可當天晚上到診所看症。Hakan不虞有詐如期到診所，噩夢亦隨即展開。

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Hakan一踏入診所，便見到接聽電話的男子Cemal Şenaslan。Cemal自我介紹時表示自己是大學牙科講師，取得Hakan信任後便為他檢查牙齒，並建議Hakan剝掉上排4隻門牙。Hakan聽後大驚，並質疑對方為何在他牙腫脹發炎的情況下，仍建議剝牙。

面對Hakan的質疑，Cemal面色一沉回應道：

「你在教我工作嗎？」

Hakan最終聽從建議將4隻門牙剝掉，並支付1,000里拉診金（約269港玩），其後便拿著由Cemal處方的藥單去藥房買藥。不過，藥房的藥劑師卻發現處方上沒有蓋章。

心生疑惑下，Hakan於是折返診所，但診所當時只有一名叫Ibrahim的牙醫；一問之下，才揭發清潔工假冒牙醫剝牙，Ibrahim表示：「Cemal是我的清潔工，他晚上來打掃。」由於牙痛劇烈，Hakan未幾便被送去急症室。出院後，Hakan憤而將Cemal告上法庭，法官最終判Cemal需賠償10萬里拉及監禁2年半。

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