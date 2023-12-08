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女神封盤丨譚旻萱認戀導演晒情侶鞋放閃　任新一代「阿寶」組女團Me&成全能藝人【多圖】

娛樂 13:04 2023/12/08

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

女神譚旻萱被私有化，認戀導演男友Christopher。

最近與黃淑蔓、連家穎組女團Me&的譚旻萱（Mandy），事業愛情兩得意，公開認戀導演男友Christopher，女神被私有化的消息，令一眾宅男粉絲心碎！

全新女團Me&登場　黃淑蔓Vian譚旻萱以愛挑戰不可能任務

Mandy日前現身中環海濱舉行的音樂藝術節《Clockenflap》，被拍到與導演男友Christopher十指緊扣睇騷。她亦有在個人社交網貼出情侶鞋相片放閃，雖然未見男友出鏡，但隔住屏隔已感受到甜蜜度爆燈。其後接受傳媒訪問，大方承認與Christopher蜜運中，感激外界給予他們空間發展。

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今年8月，Mandy在沙灘拍攝的麥當勞早餐廣告由男友Christopher負責操刀，Christopher近年拍攝過不少廣告、短片及MV，可見其事業發展不俗。而Christopher早前晒出的澳洲旅遊相片，其中亦見Mandy的倒影，兩人打得火熱。

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【不是你不愛你】籃球女神譚旻萱接棒成新「阿寶」　與男神陳昊森愛得又冧又痛心

兼任模特兒+演員+歌手

現年23歲的譚旻萱（Mandy）是一名混血兒，擁有俄羅斯、加拿大、香港的隔代混血血統。曾兩度出演MIRROR成員Edan（呂爵安）的個人單曲《E先生 連環不幸事件》、《一表人才》MV女主角而人氣急升，被稱為「E女郎」。

Mandy憑著外表標緻清純，獲封為「港版朴敏英」，加上177cm的模特兒身高，深受各大小廣告商青睞，代言曝光率甚高。入行短短兩年已在演藝界佔人氣，工作已接踵而來，不但任新一代葉念琛「阿寶」擔正新片《不是你不愛你》女主角，更與黃淑蔓、連家穎組女團Me&勇闖樂壇，成為全方位藝人。

Mandy擁有俄羅斯、加拿大、香港的隔代混血血統。（IG圖片）

曾擁170磅坦克身形

擁有苗條身材的Mandy，在中學時期卻擁有77kg（約170磅）的體重，曾被稱為「坦克」！為了減肥，她會打籃球及跳舞減磅，至今仍熱愛打籃球的她亦有「籃球女神」之稱。

她曾透露減肥過程不太順利，兩度「復肥」，幸得愛犬「阿強」支持，令她減肥成功，重拾苗條身形。由於她不喜歡跑步，沒有恆心，但因為帶「阿強」跑步時，發現「阿強」在她前面跑，很可愛，因此「阿強」的陪伴令她感到十分開心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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