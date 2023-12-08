忘年戀丨65歲港男跳舞識39歲湖南女　拍拖25日閃婚贈千萬身家：毫無保留信任

▲ 65歲港男跳舞識39歲湖南女，拍拖25日閃婚贈千萬身家。

真愛不分年齡！一名65歲失婚港男相識一名39歲湖南女子，25日後便閃婚，婚後港男更將全數身家包括1500萬元別墅、銀行存款等轉贈給太太，表示「毫無保留信任」。然而，二人的愛情卻不被網民看好，有人更直言「這個女人不簡單」。

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兩人近日接受內地自媒體「猫姐姐香港」訪問，分享相識經過和婚後生活。現年65歲的鄭先生擁有工商管理碩士學歷，月薪6萬元，每年出13個月糧，年薪約78萬元。他生於書香世家，父親是工程師，退休前是廠長，母親則從事翻譯工作。他與細9歲、任職美容師的前妻結婚20年，兩人育有一名19歲女兒，但由於在教育孩子的問題上出現分歧，最終決定離婚。

鄭先生在一個拉丁舞班遇到現任妻子鄭太，兩人相差26歲，但年齡無阻愛意萌生，他們相識25日後便閃婚。鄭先生形容，「等於你去買衫，睇中一樣嘢，你覺得好嘅，你就想即刻擁有佢」。

▲ 二人譜出忘年戀。（影片截圖）

39歲的鄭太祖籍湖南，高中學歷，20多年前來港，當時她住在鐵皮屋，第一份工作是洗巴士，月薪約4000元，其後又做過服務員、代購和保險公司分區經理。她又分享上一段婚姻經歷，指前夫從事物流業，在地盤工作，而她包攬家裏所有家務和兩個兒子的起居，做代購期間更要帶兒子一起上深圳寄東西。

鄭太透露自己在香港沒有親人，前夫性格內向，二人缺乏溝通，結果導致離婚收場，而兩名兒子則跟隨她與現任丈夫一同居住。

鄭先生說，愛要表達出來，鄭太又分享與鄭先生聊天記錄，可見他經常發送「寶貝老婆」、「愛愛愛老婆」的訊息，十分甜蜜。二人結婚後，鄭先生以700萬元購入和裝修一個面積700呎連天台的村屋單位，並將村屋連同父母留下的1500萬元錦鏽花園別墅、銀行存款、寶馬私家車、車牌等，全部送贈給太太，甚至每月將人工上繳，自己只留下3000元吃早餐。

▲ 700呎村屋單位。（影片截圖）

對此，鄭先生表示「除咗係真愛，我覺得係真信任，毫無保留咁信任」，當被問到會否怕太太得到財產後「走佬」，他回答「大部分人都係睇到驚失去咩嘢，我係睇到我得到啲咩嘢」，他又眼泛淚光地說，「感恩遇到太太、遇到一個真心嘅人」，並形容夫婦二人已經進入「忘我的境界」。

▲ 寶馬私家車。（影片截圖）

影片一出隨即引起熱議，不過網民似乎不看好這段愛情，紛紛留言「這女人是高手」、「這個女的一看就不簡單」、「運氣真好，釣到大條魚」、「我絕對相信男的對女的是真愛情，女的對男的，不一定」、「這個老男人終有後悔日，這個女人不簡單，情商高，以後男人哭的日子還在後頭」。

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責任編輯：王明芳