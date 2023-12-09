乳癌風險｜工作5年患乳癌　外傭獲不離棄照顧　港媽一憂慮難解決【附專家建議】

雖是主僕關係，但僱主與外傭長時間相處，有時感情亦可以相當深厚。最近有港媽就指外傭姐姐確診乳癌，希望協助對方在港治療，但同時就擔心外傭治病期間的家務無法處理。有外傭關注組織代表表示，大部分情況下外傭都傾向回鄉就醫，如果僱主有意在港提供支援就有幾個實際問題需要面對。

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該名港媽日前於網上討論區發文，指家中外傭已聘用5年，至上月初確診患上乳癌，未來將再作檢查以確認病情。事主坦言對情況感迷茫，自言二人相處多時，不希望「見死不救」，眼白白看著外傭受癌症折磨，

「合約完之前仲有1年零3個月可以醫返佢，但實際上日後生活會點呢？」

與此同時，事主也擔心治療費用不菲，外傭治療期間未必能應付原來的家務工作，故向網民尋求建議。

網民多建議送返鄉治療

帖文獲不少網民留言，有人指親友曾有類似遭遇，該外傭有意在港治療乳癌，僱主亦願意讓對方在公立醫院接受治療，幸她年輕加上及早發現，經治療後已順利康復。另外有人建議事主勸外傭回鄉治病，讓對方家人負責照顧，如有心亦可提供經濟上資助。

外傭在港就醫注意事項

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤接受《晴報》訪問時指出，過去曾收到不少類似求助，部分是外傭來港後發現患癌，令僱主關心辭退問題，亦有僱主表示願意為外傭承擔部分治療費用的個案。她指一般而言，外傭保險都包括住院保險，僱主如有意讓外傭在本港公立醫院就醫可獲一定程度支援，但就提醒僱主有3大問題需要留意。

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僱主或需另聘鐘點 標靶藥所費不菲

首先是公立醫院排期問題，根據病情不同，外傭於公立醫院輪候時間各異，部分情況可能直到外傭完約仍未等到就醫。其次是無論治療成功與否，外傭治療期間都可能經歷嚴重身體虛弱，身體狀況未必可應付原來的家傭工作，僱主可能要另聘鐘點協助處理家務。

最後是治療費用問題，徐曉彤指政府補貼及保險或可抵消部分治療費用，但一旦涉及標靶藥物，則費用有機會暴增至每日上萬元，僱主未必有能力或意願代為支付，提醒僱主要慎重決定。

僱主無必然責任提供治療

徐曉彤指外傭在職期間患癌，僱主並無必然責任在港提供治療，但僱主亦不得以健康理由在合約完成前將外傭辭退。她指根據過往經驗，不少外傭都傾向回鄉治療，與家人團聚。如外傭有意因健康理由提前完約，徐曉彤就提醒僱主在簽訂協議時透過錄音或錄影保障自身權益，亦建議僱主向勞工處勞資關係科求助，僱主可查詢到相關資料，甚至在與外傭簽訂協議時充當第三方見證人。

2種情況需全乳切除

根據情況不同，乳癌治療方法亦有分別，當中牽涉費用差異亦大。台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅曾分享指，近年乳癌開刀、治療的技術越見進步，乳癌患者一般都能夠保留乳房，但如遇上以下情況就有機會要接受全乳切除：

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