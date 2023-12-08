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聖誕節2023｜莎莎VIP Day一日限定快閃　最平$29購人氣潤手霜

休閒消費 11:28 2023/12/08

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

為慶祝聖誕來臨，莎莎首次聯同六大人氣品牌 ：GLYSOMED、Derma:B、L’Occitane、豐盛生活、Eleanor以及Collistar，今日(12月8日）在莎莎港澳分店舉辦一日限定「莎莎聖誕別注版VIP Day」，推介多款限定聖誕套裝及冬日保濕護理產品，優惠低至42折，莎莎貴賓會員更可享有額外9折優惠及3倍積分獎賞！

美妝護膚品牌包括Clé de Peau Beauté、L’Oreal Paris、BOBBI BROWN、Yves Saint Laurent、Christian Dior、Chloé、JO MALONE等亦推出莎莎貴賓會員限時獨享優惠，從肌膚護理、潔面、彩妝以至香水，應有盡有，佳節全方位變靚。

是次首次聯乘六大人氣品牌，推出一系列滋潤修護套裝。

來自法國的天然護膚品牌L’Occitane主打以天然成份原料製作，限定身體護理套裝除了皇牌乳木果香味外，另有櫻花及杏仁香味，一套包含潔淨、護膚及潤手功效，以精研植物萃取成份滋潤全身同時讓你散發清香。

德國護手霜品牌GLYSOMED加素美，潤手霜配方加入洋甘菊、植物性甘油及保濕植萃精華，能持久保濕、舒緩手部乾裂及幫助柔化細紋。特效修護潤手霜50ml方便出外攜帶，現售低至$29。

日本尊貴彩妝品牌Eleanor牡丹沐浴露及潤膚乳霜套裝蘊含牡丹萃取，先溫柔潔淨肌膚，再保濕鎖水，深層修護肌膚，有效提升肌膚水分同時預防皺紋形成。

L’Occitane身體護理套裝莎莎 VIP 價 $93 建議零售價 $140。

韓國低敏天然品牌Derma:B，產品通過皮膚過敏測試，乾燥敏感肌膚和濕疹肌均適用，其中熱賣抗敏強效滋養修護系列（身體乳及潤膚霜）低至57折! 

Collistar珍萃緊緻身體護理油專為孕婦、母親及瘦身後女性而設，護理油蘊含藏紅花、印度楝樹等珍貴植萃，滋養及緊實身體肌膚，特別適合於孕期、產後及瘦身後使用，讓肌膚重拾往日彈性及重塑美好身體線條，為出席熱鬧派對聚會做好準備。

來自日本的保健品牌豐盛生活，結合古代養生智慧與現代自然醫學科技，熱賣產品特別推出限時優惠，包括有助消脂暢便的舒暢感受B3益生菌、改善7大醣化肌膚問題的嫩肌回復透嫩肌丸、有助提升睡眠品質的一錠入眠排毒助眠丸，以及有效激活毛囊幹細胞的煥髮奇蹟煥肌生髮素。

韓國敏感肌第一品牌Dr.G，特別推出三款人氣聖誕限量版套裝，包括黑蝸牛逆齡修護套裝（6件裝）、由爽膚、精華、保濕、面膜到BB cream一應俱全的深層滲透水潤舒緩套裝（7件裝）及蘊含5種積雪草成分的男士舒潤保濕套裝（5件裝），針對改善三大男士肌膚問題。

Yves Saint Laurent的唇膏廣受美妝達人追捧，最新登場的絕色柔亮唇膏成份萃取自賽牡丹花瓣和葡萄籽油，保濕滋潤同時讓雙唇綻現釉光瑩潤光感，加上外殼以黑金配色，完美呈現低調高貴氣質。再噴上Christian Dior Miss Dior BLOOMING BOUQUET淡香水，為整體派對造型加分！

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