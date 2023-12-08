育兒心得丨打及鬧根本唔work 曾智華：俾機會仔女錯是培養成長方法

▲ 曾智華認為，俾機會仔女錯，也是培養成長方法。

久不久就有朋友問：「碌Sir，你點教仔女的？」

事實，我肥碌從無亦唔識「教」仔女，一切交由肥妹老婆。

不過，我不太信「教」呢套，最好是以身作則，俾仔女在一個充滿正能量及互愛的環境長大。這樣，除非魔鬼托世，否則，應變行得正、企得正的健康年輕人。

其實，任何人長大過程中，都會跌跌碰碰，入到學校、出到社會，也是乜人都接觸到，故此，俾機會仔女錯，也是培養成長方法。

小弟也曾經歷過上一輩的嚴苛方式，絕對知道打及鬧根本唔work。

如今，「肥女B」及「排骨B」已三十開外，為父從無要求佢哋做乜乜物物、讀乜乜物物、與邊類人談戀愛，一切尊重個人意願，除非仔女行入一條無法自拔的路，例如加入黑社會或吸毒，否則，不會干涉。

有趣個案，歐洲央行行長拉加德，雖則地位在金融界舉足輕重，掌握的數據及權力，也遠超常人，不過，亦無法防止三十多歲的阿仔踩入加密貨幣騙局，睇住佢一嘢就無咗六成老本，蝕到攤攤腰。

作為央行行長，拉加德早早指出，加密貨幣並非金錢，只是一種容易變成行騙工具的高度投機「資產」，在無乜監管下，最易成為犯罪分子的交易工具。

阿媽忠告唔聽，即變——不聽阿媽言，蝕死在眼前！

另一股神級人物，剛逝世的芒格，也早早踢爆虛幣。但年輕人有自己一套，唔撼到成面血又點會成長？咪多口勸嘞！

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題