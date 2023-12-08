  • 24°C
香港時間 : 20231208日 (週五) 13:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

育兒心得丨打及鬧根本唔work 曾智華：俾機會仔女錯是培養成長方法

育兒資訊 11:31 2023/12/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

曾智華認為，俾機會仔女錯，也是培養成長方法。

久不久就有朋友問：「碌Sir，你點教仔女的？」

事實，我肥碌從無亦唔識「教」仔女，一切交由肥妹老婆。

不過，我不太信「教」呢套，最好是以身作則，俾仔女在一個充滿正能量及互愛的環境長大。這樣，除非魔鬼托世，否則，應變行得正、企得正的健康年輕人。

其實，任何人長大過程中，都會跌跌碰碰，入到學校、出到社會，也是乜人都接觸到，故此，俾機會仔女錯，也是培養成長方法。

小弟也曾經歷過上一輩的嚴苛方式，絕對知道打及鬧根本唔work。

如今，「肥女B」及「排骨B」已三十開外，為父從無要求佢哋做乜乜物物、讀乜乜物物、與邊類人談戀愛，一切尊重個人意願，除非仔女行入一條無法自拔的路，例如加入黑社會或吸毒，否則，不會干涉。

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘｜嚴崇天分享一個穿西裝重點 膊頭加厚塑造倒三角比例

有趣個案，歐洲央行行長拉加德，雖則地位在金融界舉足輕重，掌握的數據及權力，也遠超常人，不過，亦無法防止三十多歲的阿仔踩入加密貨幣騙局，睇住佢一嘢就無咗六成老本，蝕到攤攤腰。

作為央行行長，拉加德早早指出，加密貨幣並非金錢，只是一種容易變成行騙工具的高度投機「資產」，在無乜監管下，最易成為犯罪分子的交易工具。

阿媽忠告唔聽，即變——不聽阿媽言，蝕死在眼前！

另一股神級人物，剛逝世的芒格，也早早踢爆虛幣。但年輕人有自己一套，唔撼到成面血又點會成長？咪多口勸嘞！

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

撰文 : 曾智華

相關文章

絕世好爸丨兒子讀名校做功課做到喊 黃浩然月花10萬安排轉讀國際學校
11:29 2023/12/06
絕世好爸丨兒子讀名校做功課做到喊 黃浩然月花10萬安排轉讀國際學校
明星育兒︱親揭30年來缺席畢業禮原因　麥潔文兩招育成充滿使命感兒子
13:17 2023/12/05
明星育兒︱親揭30年來缺席畢業禮原因　麥潔文兩招育成充滿使命感兒子
科技教育｜Google香港掌舵人陪兒子睇片為樂　兩子之父3招教仔免上網成癮
13:42 2023/12/05
科技教育｜Google香港掌舵人陪兒子睇片為樂　兩子之父3招教仔免上網成癮

你可能感興趣

絕世好爸丨兒子讀名校做功課做到喊 黃浩然月花10萬安排轉讀國際學校
11:29 2023/12/06
絕世好爸丨兒子讀名校做功課做到喊 黃浩然月花10萬安排轉讀國際學校
明星育兒︱親揭30年來缺席畢業禮原因　麥潔文兩招育成充滿使命感兒子
13:17 2023/12/05
明星育兒︱親揭30年來缺席畢業禮原因　麥潔文兩招育成充滿使命感兒子
科技教育｜Google香港掌舵人陪兒子睇片為樂　兩子之父3招教仔免上網成癮
13:42 2023/12/05
科技教育｜Google香港掌舵人陪兒子睇片為樂　兩子之父3招教仔免上網成癮
育兒心得 曾智華

最高瀏覽

中港婚姻︱39歲A0港男娶湖北太太住325呎公屋　讚內地女1個優點完勝港女
中港婚姻︱39歲A0港男娶湖北太太住325呎公屋　讚內地女1個優點完勝港女
【消費券】旅發局將向港人派100元餐飲消費券　黃傑龍：傍晚6時起光顧優質餐廳即有折
【消費券】旅發局將向港人派100元餐飲消費券　黃傑龍：傍晚6時起光顧優質餐廳即有折
中獎秘訣丨女子曾中獎780萬元 17年後再贏1.9億元巨獎親授秘訣
中獎秘訣丨女子曾中獎780萬元 17年後再贏1.9億元巨獎親授秘訣
急症室最長等候時間（12月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月08日 時間12:05）
新聞女王丨陳若思演何依婷妹妹獲讚　J2女神Amber飲食清淡堅持每天運動
新聞女王丨陳若思演何依婷妹妹獲讚　J2女神Amber飲食清淡堅持每天運動