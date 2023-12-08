新聞女王丨佘詩曼為劇集收視高感興奮　認「Man姐」效應多商演活動

▲ 阿佘希望收視再創新高！

視后佘詩曼﹑高海寧、何依婷、王敏奕、車婉婉等人聯同無綫行政主席許濤、高層樂易玲等昨晚（12月7日）在尖沙咀出席TVB台慶劇《新聞女王》慶功宴。

劇集有收視有口碑，首周平均收視錄得26.9點，成為2021年至今黃金時段收視冠軍。

劇集最高收視點更去到27.9點，約有180萬觀眾收看，有望再衝破30點，而且劇集更在內地各大平台登上榜首，成績斐然，難怪台前幕後，也感到相當鼓舞，阿佘在現場指能拍得如此好角色，遇到一班好對手，亦一度講到眼濕濕，表現感動。

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望收視再高 拍續集不容易

對於收視錄得如此好成績，問到有沒有信心可衝破30點，對此阿佘接受訪問說：「我聽到收視有27點，真的很開心，很感謝大家那麼支持我們，暫時對我而言也是一個很好的成績表。至於收視會否再高，我都希望大家繼續支持捧場。」

談到收視成績好，又有多位高層在場，會否有機會傾談拍攝續集一事，阿佘說：「這個要交給監製，我就沒有那麼大的權力，但這個拍攝過程很開心，也希望可以再拍，不過要看劇本，因為要超越第一集是很難，相信要再雕琢下一個新劇本給觀眾，加上現在觀眾要求較高。」阿佘又指沒有想會否再奪得視后獎項，「有咪有，冇咪冇囉！」

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「Man姐」人氣爆升

至於她所演的「Man姐」一角，人氣再度爆升，工作接踵而來，阿佘說：「最近很多宣傳工作，又加上『Man姐』效應，多了邀請我出席不少活動，所以最近工作也十分忙碌，聖誕節可能也只得一日假。（除夕倒數也要工作中度過?）現在考慮中，應該多數也陪媽媽。」

至於總監製鍾澍佳對於劇集有好收視覺得是為港劇爭返一口氣，又透露大結局將連播兩小時，並移師到澳門進行儀式，齊齊看大結局。

被「報細數」澄清

另外，談到日前有網民甫出她與高海寧《新聞女王》戲中造型，並在圖下標註了兩人年齡，佘詩曼及高海寧分別為45歲及36歲，該帖文引來阿佘留意並親自現身澄清道：「我48了」，獲網民讚她性格爽快耿直，對此她笑說：「那刻很想更正她，上網也找到我的年齡，說大話也沒有用。」而網民讚她狀態超好，她就說：「盡量Keep，努力中。」

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記者:陳曉柔

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