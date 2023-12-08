  • 23°C
香港時間 : 20231208日 (週五) 15:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新聞女王丨佘詩曼為劇集收視高感興奮　認「Man姐」效應多商演活動

娛樂 13:03 2023/12/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

阿佘希望收視再創新高！

視后佘詩曼﹑高海寧、何依婷、王敏奕、車婉婉等人聯同無綫行政主席許濤、高層樂易玲等昨晚（12月7日）在尖沙咀出席TVB台慶劇《新聞女王》慶功宴。

劇集有收視有口碑，首周平均收視錄得26.9點，成為2021年至今黃金時段收視冠軍。

劇集最高收視點更去到27.9點，約有180萬觀眾收看，有望再衝破30點，而且劇集更在內地各大平台登上榜首，成績斐然，難怪台前幕後，也感到相當鼓舞，阿佘在現場指能拍得如此好角色，遇到一班好對手，亦一度講到眼濕濕，表現感動。

新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

望收視再高  拍續集不容易

對於收視錄得如此好成績，問到有沒有信心可衝破30點，對此阿佘接受訪問說：「我聽到收視有27點，真的很開心，很感謝大家那麼支持我們，暫時對我而言也是一個很好的成績表。至於收視會否再高，我都希望大家繼續支持捧場。」

談到收視成績好，又有多位高層在場，會否有機會傾談拍攝續集一事，阿佘說：「這個要交給監製，我就沒有那麼大的權力，但這個拍攝過程很開心，也希望可以再拍，不過要看劇本，因為要超越第一集是很難，相信要再雕琢下一個新劇本給觀眾，加上現在觀眾要求較高。」阿佘又指沒有想會否再奪得視后獎項，「有咪有，冇咪冇囉！」

點擊圖片放大
+5
+4

「Man姐」人氣爆升

至於她所演的「Man姐」一角，人氣再度爆升，工作接踵而來，阿佘說：「最近很多宣傳工作，又加上『Man姐』效應，多了邀請我出席不少活動，所以最近工作也十分忙碌，聖誕節可能也只得一日假。（除夕倒數也要工作中度過?）現在考慮中，應該多數也陪媽媽。」

至於總監製鍾澍佳對於劇集有好收視覺得是為港劇爭返一口氣，又透露大結局將連播兩小時，並移師到澳門進行儀式，齊齊看大結局。

被「報細數」澄清

另外，談到日前有網民甫出她與高海寧《新聞女王》戲中造型，並在圖下標註了兩人年齡，佘詩曼及高海寧分別為45歲及36歲，該帖文引來阿佘留意並親自現身澄清道：「我48了」，獲網民讚她性格爽快耿直，對此她笑說：「那刻很想更正她，上網也找到我的年齡，說大話也沒有用。」而網民讚她狀態超好，她就說：「盡量Keep，努力中。」

點擊圖片放大
+5
+4

記者:陳曉柔

最新影片推介：蘇恩磁何沛珈專訪

TOPick柴犬追星
開心速遞丨「接龍二太」蘇恩磁感慨女演員難覓愛　何沛珈唔拜金：給我幾千萬也不接受

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因
19:00 2023/12/05
新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因
新聞女王丨馬國明無辜呆萌樣搶焦　Man姐佘詩曼霸氣力壓佐治
11:56 2023/12/06
新聞女王丨馬國明無辜呆萌樣搶焦　Man姐佘詩曼霸氣力壓佐治
新聞女王丨鄺潔楹演Me Too受害者嘆難度高　Judy偷睇佘詩曼劇本有驚人發現【多圖】
16:47 2023/12/06
新聞女王丨鄺潔楹演Me Too受害者嘆難度高　Judy偷睇佘詩曼劇本有驚人發現【多圖】
新聞女王丨佘詩曼被「報細數」　以４個字親回獲讚夠耿直
13:14 2023/12/07
新聞女王丨佘詩曼被「報細數」　以４個字親回獲讚夠耿直

你可能感興趣

新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因
19:00 2023/12/05
新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因
新聞女王丨馬國明無辜呆萌樣搶焦　Man姐佘詩曼霸氣力壓佐治
11:56 2023/12/06
新聞女王丨馬國明無辜呆萌樣搶焦　Man姐佘詩曼霸氣力壓佐治
新聞女王丨鄺潔楹演Me Too受害者嘆難度高　Judy偷睇佘詩曼劇本有驚人發現【多圖】
16:47 2023/12/06
新聞女王丨鄺潔楹演Me Too受害者嘆難度高　Judy偷睇佘詩曼劇本有驚人發現【多圖】
新聞女王 佘詩曼 何依婷 車婉婉 高海寧 演員 娛樂行業 樂易玲 許濤

最高瀏覽

中港婚姻︱39歲A0港男娶湖北太太住325呎公屋　讚內地女1個優點完勝港女
中港婚姻︱39歲A0港男娶湖北太太住325呎公屋　讚內地女1個優點完勝港女
【消費券】旅發局將向港人派100元餐飲消費券　黃傑龍：傍晚6時起光顧優質餐廳即有折
【消費券】旅發局將向港人派100元餐飲消費券　黃傑龍：傍晚6時起光顧優質餐廳即有折
中獎秘訣丨女子曾中獎780萬元 17年後再贏1.9億元巨獎親授秘訣
中獎秘訣丨女子曾中獎780萬元 17年後再贏1.9億元巨獎親授秘訣
急症室最長等候時間（12月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月08日 時間12:05）
新聞女王丨陳若思演何依婷妹妹獲讚　J2女神Amber飲食清淡堅持每天運動
新聞女王丨陳若思演何依婷妹妹獲讚　J2女神Amber飲食清淡堅持每天運動