懷孕必睇｜準媽媽產前易下肢水腫　3組動作促血液循環【附飲食貼士】

▲ 準媽媽產前易下肢水腫，3組動作促血液循環+飲食貼士。

不少孕婦會發現在妊娠期間，容易有下肢水腫問題。小編邀請到香港註冊物理治療師朱啟仁（CK）教大家幾組紓緩運動，CK指出下肢水腫是產前常見問題，發生原因主要與胎兒的重量及久坐習慣有關，故此教授大家3組運動，有助紓緩下肢水腫問題。

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3組運動紓緩下肢水腫

小腿按摩動作

首先坐在椅子上，雙腳踏在矮凳或蒲團上，以墊起雙腳。

把雙手放在腳跟位置，慢慢由下而上按摩肌肉。

開始時先輕力按，然後逐漸提升力度、稍微大力向上推。

每組做10至20次，做3至5組。

動作有助淋巴引流、促進血液循環，從而減少小腿腫脹情況；如有需要，可把一邊腳踏在地上以取得重心，能減少出現腰背痛的機會。

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小腿收縮動作1

首先坐在椅子上，雙腳平貼地下。

然後慢慢提起腳跟、再慢慢放低。

節奏是2秒上、2秒落。

每組做10至20次，做3至4組。

進行動作時會感覺到小腿後方有收縮感，有助改善姿勢、紓緩下背疼痛。

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小腿收縮動作2

首先坐在椅子上，伸直一邊腳。

然後用腳趾帶動腳尖向下抓。

吸氣時緩慢地把腳趾向上、指向天花板。

呼氣時向前抓地下。

完成一邊腳後，換另一邊繼續做。

每組做10至20次，做3至5組。

進行動作時會感覺到小腿有輕微拉扯感，有助放鬆小腿肌肉、促進血液循環。

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Homa Health營養師兼產前產後治療師Florence Wong表示，除了從運動方面著手外，亦可以從飲食上幫助改善產前水腫，建議在外出飲食時要避免高鈉食物，例如醬汁、湯底、醃製食物等食品。

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記者：郭子豐