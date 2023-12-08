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靚媽精明眼｜荔枝角嬰幼兒用品限時大開倉　玩具低至$10+過百商品1折起

親子好去處 14:31 2023/12/08

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

臨近聖誕節，不少家長都會購買聖誕禮物給小朋友。由即日起至12日，荔枝角D2 Place佔地15000呎的 ChopChop Baby舉行一連六日聖誕嬰幼用品和玩具大開倉，最平貨品更低至一折。

最新影片推介：

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由即日起至12日，於荔枝角D2 Place，佔地15000呎的Chop Chop Baby舉行聖誕大開倉，超過150個嬰幼兒用品和玩具品牌參與，其中包括嬰兒食品、服飾用品、 嬰兒車、圍欄地墊、嬰幼玩具等均以一折起開倉價發售。

必買至抵貨品

場內所有的貨品都以至抵價格發售，而當中必買貨品包括嬰兒手推車$600  (原價$1600）、摺疊式三輪單車 $280（原價$790）、$99/3件Hello Kitty玩具！大家切勿錯過最抵優惠貨品。

另外，全場重點為Globber滑板車體驗區，可以帶小孩選擇自己喜歡的貨品，適合才入手購買。而Gobber Scotter更是全年最抵價格發售，大家記得切勿錯過！另外，場內值得入手的用品還包括Baby Ganics 產品、Coco melon玩具、Mario玩具、咪露公仔套裝、台灣製造的媽媽友Mamaya無毒蠟筆、Scientific Explorer套裝遊戲、Infantino 嬰兒玩具、Carac 韓國地墊、Bruno Choice 乳酪粒及I-Ange揹帶。

除此之外，更有不少玩具品牌用品低至$10起，包括Hello Kitty、Baby Shark、Miffy、Disney、PeppaPig等。

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孕媽媽專屬優惠

今次開倉更給予孕媽媽專屬優惠，只要於消費時完成登記亦即可額外獲得折扣和小禮品一份，同場還有初生護理講座，參與完講座後亦有可獲得禮物。另外，只要在場內打卡並追蹤Chop Chop Shop的instagram，就可獲Disney小禮物一份。

文章內容及照片獲「歌c拉。3年抱3。1湊3」授權轉載。

ChopChop Baby聖誕嬰幼用品及玩具購物展 2023 

日期：2023年7-12日
時間：11:30am-7:30pm
地址：D2 PLACE The Aisle | 荔枝角長義街 2 號新昌工業大廈地下 (荔枝角站D2出口行1分鐘)

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責任編輯：王明芳

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