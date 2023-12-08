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難為爸爸︱27歲港爸失業為仔籌開學費　借8萬蚊「大耳窿」遲交1分鐘罰息1千

家事百科 11:58 2023/12/08

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27歲港爸失業為仔籌開學費，借8萬蚊「大耳窿」遲交1分鐘罰息1千。

警方於12月5日至6日搗破一個高利貸放債集團，以及其位於荃灣的一個電話中心，拘捕包括5名主腦及骨幹成員在內共22人，揭發背後極高利息的放債技倆。其中一名27歲男事主原本在餐廳工作，於新冠疫情期間失業，為應付兒子讀小學的開學開支，先後借貸約8萬元，利息高達2950厘，且更被要求「遲交1分鐘罰息1千元」，導致男事主一直未能還清債務。

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警方公布，涉事27歲男事主曾任職餐廳，新冠疫情期間失業而陷入財困，而其讀小學的兒子開學，在山窮水盡下只能向非法放債集團借錢。男事主起初借貸5,000元，扣除1,300元手續費後，實收3,700元，而每星期要還800元利息，直至本金清還才算還清債務。

此外，借貸公司更附有極為苛刻的條款，即是規定借貸人遲交利息1分鐘，便要罰息1,000元。男事主先後在不同時段借貸，累計合共欠款8萬元，但在償還近16萬元後，仍未能清還債務，最終他也不清楚具體欠款金額，更被人上門淋紅油「追數」。

警方在5日至6日兩天行動中，共拘捕19男3女，年齡介乎22至48歲，涉及罪名包括「無牌放債」、「以過高利率放債」及「刑事恐嚇」等；並在集團位於3荃灣工商大廈一個約200尺的電話中心內，檢獲大量文件、電話卡及銀行卡。

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責任編輯：王明芳

學費 小學 失業 罪案 借貸 疫情 荃灣

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