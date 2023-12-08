隱形殺手︱酒店游泳後耳痛被誤診耳炎 10歲女3周後離世 揭染「食腦變形蟲」

▲ 哥倫比亞一名10歲女孩在酒店游泳後出現耳痛，揭因感染「食腦變形蟲」致命。

游水後如果有耳痛，千萬不要掉以輕心。哥倫比亞一名10歲女孩在酒店游泳後出現耳痛、發燒和嘔吐症狀，病情每況愈下，揭因感染「食腦變形蟲」後死亡，據致命寄生蟲潛伏在淡水中，通常會殺死 97% 的受害者。

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綜合英國《太陽報》及美國《每日郵報》兩則報道。今年6月，10歲的斯特凡尼亞·維拉米扎爾·岡薩雷斯（Stefanía Villamizar González）與家人一起度假時，在酒店暢泳。兩天後出現耳痛、發燒，並開始嘔吐。

據報她曾一度不適求醫，醫生推斷患耳炎。雖然她回到家後癥狀有所緩解。但兩周後，她掙扎著起床並開始抽搐。她被送往醫院，直到三週後死亡。專家認為死因來自福氏奈格裡氏菌，也被稱為「食腦變形蟲」，是一種罕見的中樞神經系統感染它潛伏在淡水中，通常會殺死 97% 的受害者。

Stefanía的媽媽Tatiana至今仍難以接受愛女離世消息。她相信女兒是在六月在哥倫比亞聖瑪爾塔的水中玩耍時透過鼻子感染了這種病毒。據信，斯特凡尼亞感染變形蟲的酒店的運營經理已承諾加強安全標準。當地媒體沒有提到刑事指控。

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常見於水溫高的環境

食腦變形蟲學名為「福氏耐格里變形蟲」，食腦蟲需透過鼻腔吸入，才有機會感染並上腦，這種變形蟲以人體腦部組織為養分，破壞腦部。嚴重會令腦含膿、穿洞，且有頭痛、神志不清、抽筋、昏迷的症狀。

食腦變形蟲大多出現於湖泊、河流和池塘等溫暖的淡水中，尤其在7月、8月、9月的炎熱夏季，在陽光照射下，水溫較高的時感染機會更高。

避免到水質差地方游泳

過往不少人到外地旅遊接觸不潔的水先後感染「食腦變形蟲」而致命。本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問表示，感染食腦蟲會致死，感染後病徵出現至死亡通常會兩、三個星期。該疾病目前並沒有人傳人案例，但建議市民不要在有相關疫情的地區游泳，避免感染。不過外遊便要提高警惕，可以留意以下感染症狀及預防方法：

潛伏期 約為2至15天，患者通常在2周內死亡 初期症狀 頭痛、發燒、噁心 後期症狀 頸部僵硬、幻覺、失去平衡、思緒混亂

不過吳醫生表示，建議別去不潔的水中游泳，游泳時避免嗆水。香港的泳池水如加了氯氣消毒，食腦蟲是無法生存，市民毋須過於擔心，如進行淡水水上活動後感不適宜及早求醫。

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責任編輯：王明芳