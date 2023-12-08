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新聞女王丨佘詩曼「層遞式喊功」感染力強　Man姐：坐得主播位咩都要報

娛樂 14:08 2023/12/08

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

佘詩曼在《新聞女王》再騷視后級演技。

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》，在昨晚（12月7日）劇情講Cathy（高海寧飾）為爭做Prime Time主播，直擊警方掃黃行動，而曉薇（何依婷飾）妹妹曉欣（陳若思飾）牽涉其中。

最終曉欣因逃避警方追捕意外墮樓兼遭途經車輛撞斃，當時坐在SNK主播台的曉薇全程直擊事件。而在控制室的Man姐（佘詩曼飾）展露對曉薇重情重義一面，《新聞女王》「演技擔當」佘詩曼的「層遞式喊功」更令場口感染力倍升。

新聞女王丨佘詩曼收工回家堅持睇熟劇本才休息　阿佘背默對白助記憶

昨晚（12月7日）《新聞女王》劇情，曉薇在直播中目擊妹妹曉欣慘死。

新聞女王丨Man姐滿腔淚水

向來緊張曉欣的Man姐，當知道新聞主角是曉欣時，為免情緒激動的曉薇影響直播，先作出危機處理免曉薇失態人前。

之後，當看到曉欣被車猛撞，Man姐雖含著滿腔淚水、但仍強忍傷痛紅著雙眼、以堅毅但溫柔的聲音勸曉薇要堅強：「曉薇你聽我講，幾壞嘅情況都好，坐得主播位咩都要報，個世界唔會因為你而停，捱埋個end cue佢，好快去廣告。」

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新聞女王丨阿佘封「微表情女王」

眼見曉薇傷心得不懂反應，即使平時視專業為命根的Man姐亦不忍強逼曉薇，心痛曉薇及曉欣的她、密集式的淚水一再奪眶而出，但礙於直播仍要繼續，Man姐出力平伏情緒後哽咽地將end cue分配給佐治（馬國明飾）。

比起之前兩幕喊戲，阿佘這幕喊出更複雜層次，並透過微表情變化清楚表達各樣情緒轉換，難怪獲封「微表情女王」。

當中網民留言包括：「Man姐最後的發言真的很清醒，上了新聞台就不能帶自己私人情緒」、「佘詩曼哭真的感動」、「阿佘老師，演技絕了」、「Man姐那滴淚差點以為是她妹妹」、「看著Man姐也跟著她落淚」，亦有網民大讚場口配以炎明熹主唱的片尾曲《Crystal Clear》感染力倍增，大讚炎明熹是神助攻。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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