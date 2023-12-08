新聞女王︱陳若思拍逃跑被撞死戲後發燒　女神Amber：用盡晒自己所有嘅嘢去做

TVB台慶劇《新聞女王》大獲好評，成為劇迷的討論話題，昨晚（12月7日）的一集亮點就要去到徐曉欣（陳若思飾）與徐曉薇（何依婷飾），曉欣因為逃避警方追捕意外墮樓兼遭途經車輛撞斃，當時坐在SNK主播台的曉薇全程直擊事件，二人的演繹都相當到位！

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陳若思：用盡晒自己所有嘅嘢去做

在昨晚（7日）一集中，許詩晴（高海寧飾）為爭做Prime Time主播，就以直擊警方搗獲賣淫集團行動作為Prime Time主播交換籌碼。

許詩晴明知曉薇（何依婷飾）妹妹曉欣（陳若思飾）牽涉事件，仍堅持以進擊手法報道。

曉欣在被追捕期間致電予家姐曉薇，但對方因工作緣故未有接聽，後來更在電視台內直擊事件。最終，曉欣為逃避警方追捕而意外墮樓、被途經車輛撞斃。

曉欣被警察追捕時嚇至淚流披面，十分真實，陳若思（Amber）也在社交網分享感受：

雖然係我嘅第一次

但係我已經用盡晒自己所有嘅嘢去做

我盡力了

希望大家鍾意

每次聽到最後邊個電話我都會眼濕濕💔

要繼續支持新聞女王

網民留言為Amber打氣，「做得好好，由J2轉來拍劇不易，把握機會必會劇接劇上」、「加油！有天份！」、「第一次睇TVB角色離去有感覺」、「Amber進步好多，新人獎係妳」、「好睇好有穿透力」、「加油你得㗎」。

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拍逃跑戲後發燒

Amber透露演逃跑戲難度極高，拍完更有少少發燒：「簷篷逃跑嗰場戲，我喊住咁跑咗好多次，其實本來劇本寫我打電話嗰個位冇話要喊，但我第一次睇劇本時已經好心痛，背對白時我已經盡量唔去諗畫面。」

她續說：「但到正式拍嗰日，我一講呢啲對白、一諗起我（劇入面）媽咪可能以後要一個人生活，我就喊咗。因為要連戲，我就變相要一直喊住逃跑，都喊咗唔短時間。拍完第二日有少少發燒，我諗係因為成個人精神十分崩潰。」

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曉欣將再現身

在今晚（12月8日）播出的一集，曉欣會再度「現身」，以幻覺形式在停屍間指摘姐姐曉薇。

原本雙眼緊閉、面無血色的曉欣，突然彈起肉緊地反問曉薇：「家咩姐啫，你有認過我哋咩？由細到大你都睇我哋唔起」、「就算你呃到全世界，你都呃唔到我，呃唔到你自己，你估你真係主播？！」

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