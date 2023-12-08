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升中派位丨2024學年升中派位重要日程　拆解派位機制3項部署助升心儀中學

中小學 14:09 2023/12/08

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2024學年升中派位重要日程，拆解升中派位機制。

【升中派位/自行分配學位/統一派位/官津中學】2024學年升中派位申請將於下月起正式展開，參加「中學學位分配辦法」小六學生家長，相信已經部署報讀心儀學校。家長要留意「自行分配學位」及「統一分配學位」的機制及時間表，助子女順利升讀中學。

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升中派位時間表

日期事項
2024年1月2日至16日自行分配學位申請
2024年2月至3月上旬個別中學安排面試
2024年3月27日自行分配學位正取生通知
2024年4月上旬至5月上旬統一派位選校
2024年7月9日公布派位結果
2024年7月11日及12日辦理中一註冊

中一自行分配學位填表攻略

升中派位分為「自行分配學位」及「統一派位」，其中自行分配學位申請日期為2024年1月2日至16日，家長可為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直接資助計劃（直資）中學的自行分配學位。

如家長已登記成為「中一派位電子平台」（按此連結）用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可於即日起透過電子平台瀏覧升中選校的相關資訊，以及於稍後時間遞交自行分配學位申請和查閱申請結果。

不過，教育局仍會繼續接受傳統紙本申請表，家長會收到的兩份電子或紙本申請表，會分別顯示「選校次序1」和「選校次序2」。「選校次序1」代表學生的首選學校，而「選校次序2」代表其次選學校。若以傳統紙本申請，家長可將申請表直接交往申請的中學，並即時取回已蓋上中學校印、名稱及編號的「家長存根」。

在任何情況下，小學及中學不得向學生或家長查詢其選校次序，而申請人及其家長亦不應向學校表明其選校意願。此外，家長切勿向多於2所參加派位的中學遞交申請表，否則所獲得的學位有機會被取消。

中一自行分配學位收生準則

每間中學都會按其教育理念及特色，取錄適合的學生，校方可自行安排面試，但不得設任何形式的筆試。根據本港各區熱門英中收生準則，大多為學業成績、教育局成績次第、面試表現、課外活動及獎項、操行等，而比重亦視乎各校有不同。

中一自行分配學位取錄程序

中一自行分配學位正取名單將於2024年3月27日公布，家長會接到學校通知，然而這並非正式派位結果，家長無需就此回應中學，待2024年7月9日與統一派位結果一同公布後才去註冊。成功申請自行分配學位的學生不會經統一派位獲分配學位，因此，家長應只向屬意的中學提出申請。如學生同時獲兩所申請的中學錄取，其學位將按學生的選校次序分配。

統一派位選校

若在自行階段未能取得正取生資格，就需要參加在2024年4月上旬至5月上旬的統一派位大抽獎。加統一派位的學生及家長，須將填妥的電子或紙本選校表格交回其子女就讀的小學，有關結果會在2024年7月9日公布。

統一派位方面，教育局會按學生所屬的派位組別（Banding）依次分配學位。統一派位「甲部」不受校網影響，最多選填3所中學。乙部方面，只能在所屬校網選擇，最多30間中學。

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責任編輯：林愛娜

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