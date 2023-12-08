氣胸危機｜日本旅遊突爆肺　港男漏夜急入院開刀　3原因讚香港醫療：高質好多

氣胸爆發可以毫無預兆！一名年輕港男日前在網上分享，稱自己在日本東京旅行期間突然爆肺，送院後揭半邊肺充斥血水險喪命；幸而最後經手術及治療後，情況已經穩定。事後他將自己病發及住院經歷一一向網民分享，大嘆凌晨於日本找醫院「煩到癲」，但仍讚當地醫護態度極友善，惟整體仍認為香港醫療「高質好多」，引起不少網民熱議。

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事主前日（6日）在網上討論區「連登」以「係日本東京爆肺 你問我答」為題分享經歷，指爆肺當日無任何先兆，只感到一邊肋骨突然出現劇痛，體內猶如被多枝細針刺入，最終被救護車帶走。

由於病發時正值晚上，東京許多醫院夜晚並不營業，部分更不願接收外國人，因此救護車上的醫護人員，足足打了半小時電話，才找到一間公立急症室（A&E）願意為事主進行急救。

入院揭半個肺充斥血水險死

入院後事主再經歷一堆繁複檢查，最終通過X光報告，發現半邊肺被血水覆蓋，隨即便進行放血水及放空氣手術，抽出共1,300ml血水。醫生坦言未見過如此嚴重的病症，表示他只要再晚些送院恐便喪命，

事後醫護人員再將一條軟管插入他的肺部，照X光檢查確定其肺部沒有鼓起，便將他轉送到有相關專科部門的公立醫院，接受進一步治療。

讚香港醫療較為高質

事主轉院後，再經歷了多次插喉、取喉等過程，最終通過手術、處理好肺部氣泡及破洞，病情亦已趨穩定，目前正留院觀察。他坦言住院期間護士大部分親切又關心，但院內醫生皆無法以英文溝通，溝通頗為麻煩；又認為對比香港整體醫療水平，「一定係香港高質好多」。

他續指，即使身處日本東京，仍有許多醫院晚上會休息、部分醫院更不會接收外國人，導致如他一般的危急病症，仍需在救護車上，打逾半小時電話才找到醫院接收；而治療期間每個步驟，亦需要簽署許多文件，效率欠奉，形容「zero efficiency」（零效率）。

分享日本住院經歷

文中更分享了當地醫院膳食及環境，只見膳食豐富、每餐內容不同；環境方面，樓主則表示自己居住4人病房，床位更設有電視、雪櫃、衣櫃及無線網絡，惟電視需付費方可觀看。此外，病房外亦有休閒空間，可供病人或訪客看電視、打電話。他坦言，唯一不足僅因手術後感到太熱，但醫護無法調節冷氣溫度，只可提供冰袋降溫。

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術後需滯留日本一個月

事主透露，自己於第一間醫院花費了17.5萬日圓（約9,373港元），第二間醫院目前雖未結帳，但醫療費用約為250萬日圓（約12.4萬港元）。

他回應網民問題時透露指，目前唯一較煩惱的事，是接下來一個月無法乘搭飛機，加上之後仍需複診，因此預料需滯留日本一段時間，令到香港所有計劃都無法進行，無奈表示事到如今「留係（喺）日本一個月都冇所謂啦」 ，但「好彩我係失業人士」。

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網民：睇字都覺得好痛

驚險經歷引起網民熱議，不少人都對事主經歷感到同情，坦言「睇字都覺得好痛」、「插喉抽血水真係好辛苦」；有不少曾經歷爆肺網民，表示爆肺有可能「爆完再爆」，勸其「做定心理準備間唔中畀人插吓喉啦」；亦有人認為事主並非當地人，但醫療費卻並不算太昂貴，加上醫院餐更有咖哩飯享用，笑言「性價比極高」。

除此之外，亦有部分網民與事主討論其發病原因，認為事主雖沒有吸煙習慣，但仍然中招著實不幸，而且經歷爆肺以後恐無法再進行高空或深海活動、非常可惜；亦有人解釋指，30歲或以下男子較易出現爆肺，其中高瘦體型更獲「額外抽獎機會」 ，呼籲大家應多加注意。

「爆肺」3大高危病徵

呼吸系統專科醫生張文達早前接受訪問時指出，「爆肺」又可稱為氣胸，當肺膜有不正常地方或穿了小氣孔，壓迫肺部會令患者出現胸痛或呼吸困難等症狀。爆肺成因未明，而且多數無法預防；大部分都是原發性，即是無原因。

「爆肺」患者多數是身材高瘦的年輕男性，多數會在做運動、潛水或搬重物等時候爆肺，而本身有肺氣腫或患有哮喘病等人士都有機會出現「爆肺」，患者會感到胸口的其中一邊劇痛、氣促，及心跳加快等，若不盡快求醫，有機會休克，甚至死亡：

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3個預防氣胸的生活貼士

1. 戒煙：吸煙會促使氣胸發生

2. 補充營養：加強營養，注意補充維他命及蛋白質，適當進食富含膳食纖維食物，預防便秘。

3. 多做運動：做些比較紓緩的運動，如慢跑、太極拳，特別是瘦高型青少年要注意加強胸肌和肺活量的鍛煉。

此外，還要保持好的心情，學會控制情緒，切勿生氣。一旦出現了突發性的胸痛、憋喘、呼吸困難一定要及時就醫，以免耽誤病情。

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責任編輯：羅嘉欣