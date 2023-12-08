  • 23°C
香港時間 : 20231208日 (週五) 15:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新手爸爸丨畏高做地盤工人搵命搏養家 吳浩康打4份工：家庭係我嘅動力

新手爸媽 13:19 2023/12/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

40歲的吳浩康，為了家庭，就算畏高都唔怕，一星期做足4日地盤。

【吳浩康/新手爸爸/地盤佬/搭棚工人/偉大爸爸】美國社會學家Carol Watson-Phillip曾稱，「生仔可以令爸爸成長 」，一個「大男孩」當爸爸後，就會變得成熟。曾經負面新聞不斷的吳浩康(Deep)，去年3月與郭思琳奉子承婚，同年9月兒子吳尚恩(撐撐)出世，榮升爸爸後，Deep徹底改變，為了肩負養家責任，他身兼4職，就算有畏高要到地盤做搭棚架工人也沒有一絲抱怨，咬緊牙關撐下去，他笑稱：「家庭係我嘅動力！」

最新影片推介：

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘｜嚴崇天分享一個穿西裝重點 膊頭加厚塑造倒三角比例

40歲的吳浩康，上月初與英皇娛樂結束20年的賓主關係，本月初在IG上載1條「上班過程」，自揭到地盤做搭棚架工人，被網民稱讚「真漢子」，太太郭思琳亦公開表揚他非常努力搵錢，「做咗爸爸有頭家，直情變咗兩個人。」

Deep接受TOPick訪問，坦承為了太太及兒子，工作再辛苦也不怕，就算打4份工都沒所謂，他是多功能爸爸，既是唱歌老師、歌手及演員，9個月前取得平安卡，更踏足地盤成為棚架工人，每星期會到地盤開工4日，他強調沒有離開娛樂圈，只是打多份工，

所以大家有咩做都可以搵我，時間分配方面，我係答應邊個先就做邊個先。

兒子撐撐15個月大，其實Deep一直有為頭家付出，只不過現在工作性質不同，教唱歌也是為家庭付出，

所以唔同行業嘅爸爸、媽媽，都係好辛苦同好偉大，大家一齊努力！

家庭是最大的推動力

對於被指為了兒子能屈能伸？Deep則不認同表示，如果沒有兒子，他遇到經濟狀況出現危機，他都需要去解決，兒子的功能是給予機會啟動他的潛能，

佢出世之前邊有發揮機會，佢成日俾啲發揮機會我，多謝我個仔，我嘅家庭係我嘅動力。

說到教唱歌的生意，Deep透露在疫情時，生意很穩定，每個月有8至9萬收入，但2月開關後，打亂了他的陣腳，惟有他要切實去想找一個新的工作，

開咗關，原來香港冇晒人，有去了旅行，未去旅行嘅留返啲錢去旅行，工作好耐冇出差嗁要出差，又有做生意嘅，各有各忙，總之冇人留喺香港，我自己都受這個大氣候影響嘅一份子。

戶口亮紅燈

戶口的數字有出冇入，他不便透露當時戶口所餘幾多，「亮紅燈」的界線每人的定義都不同，但他未去到嚴峻的階段，

見到狀況亮起紅燈，淨係靠一個行業係搞唔掂，要馬上去另一個領域再去闖，唔係戶口跌到幾多位數字，如果去到冇先去搵，點樣持住一頭家呢？

Deep受通關嚴重影響，他的教學生意急跌，就算有積蓄，都僅僅足夠應付到生活，看到戶口亮起紅燈，不能坐食山崩，需要認真尋找一條新的出路，

最快有現金嘅工作，就是地盤這個工種嘅工作。

經朋友介紹下，Deep開始接觸地盤搭金屬棚架工程，他又想到戶外的演唱會掛喇叭、掛燈，甚至一些讓攝影師拍攝的棚架，都是屬於棚架的工程，

搭台嘅棚架同我依家做嘅工程，也是同一個原理去搭建，所以我就繼續做這個工作，我做搭架是今年3月開始。

點擊圖片放大
+7
+6

畏高的地盤佬

1兼4職的Deep，昨日(7日)清晨6時許出門到地盤開工，還拍了一條短片放在IG時限動態，影片看到他精神奕奕跟follower打招呼，並寫道：「#早晨#今日凍咗啲#地盤佬日常。」

他不介意放下身段，由歌手踩入地盤當工人，還笑稱自己是「地盤佬」，問到他做歌手時，有助手、化妝師及髮型師…等人圍住，如今要穿上工人服、安全衣，戴好安全帽工作，第一日返地盤有何感受？他笑笑口說：

我還好，做歌手嘅時候都唔係咁多人圍住，所以都冇咩身段亦冇咩特別大嘅感覺，都習慣嘅，第一日返地盤冇咩特別大感受。

Deep坦言，無論任何人初初做任何事都會有些不習慣，不是因為什麼身份改變，而是初接觸的行業，新手當然未會適應那種不習慣！對於心理關口，他認真地說：

冇咩關口要跨過，要做咪做囉！正行正業。

其實Deep到地盤搭棚，工作好危險，但對於他來說，最大的關口就是高空工作，因為他有畏高，

我做搭架時，工作好危險，我係有畏高，所以都好驚！在工作上，我身邊嘅人都比較少俾意見我。人哋搵得我去工作，信任我，有時驚都要平靜自己，要去做好工作，安全情況下突破一下，唔可以辜負搵我做嘢嘅人。

Deep為家庭打拚，付出汗水及勞力，更不介意別人的目光，令網民好respect他是一個好爸爸。對於網民的頌揚，他謙稱：「受之有愧」，

我真係受之有愧，唔係特登謙虛，可以認叻我都認叻，但係真係受之有愧，因為我爸爸，我認識嘅男性、姐夫，我屋企長輩或者一啲Uncle，都好優秀，呢個社會好多爸爸都比我偉大，比我堅持好多，嗰啲更加需要表揚，多謝大家對我嘅支持，呢個係無比嘅溫暖，我冇諗過會有咁大嘅迴響。

點擊圖片放大
+6
+5

不一樣的爸爸

而網民將他與同門的張致恆雙提並論，指兩位爸爸同樣面對養妻活兒的責任，但兩人的態度卻截然不同，Deep被網民讚揚，Steven卻遭狂插，

心情有啲複雜，見到啲人將我擺埋同Steven一齊講，我只能夠講大家對我嘅支持，係我前所未有嘅咁多，好大嘅感覺，非常之溫暖，非常之大嘅動力，但當我見到人哋鬧或話Steven時，我又會好心痛，所以都比較複雜。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

記者：林碧洋

相關文章

【BB來了】吳浩康感激太太忍痛17小時　郭思琳談分娩過程：痛不欲生
15:48 2022/09/20
【BB來了】吳浩康感激太太忍痛17小時　郭思琳談分娩過程：痛不欲生
吳浩康宣布離開英皇結束20年賓主關係　霍汶希送祝福：希望你事事順利
17:02 2023/11/06
吳浩康宣布離開英皇結束20年賓主關係　霍汶希送祝福：希望你事事順利
吳浩康為賺奶粉錢撈多份　Deep到地盤工作：同離巢無關
15:58 2023/12/02
吳浩康為賺奶粉錢撈多份　Deep到地盤工作：同離巢無關

你可能感興趣

【BB來了】吳浩康感激太太忍痛17小時　郭思琳談分娩過程：痛不欲生
15:48 2022/09/20
【BB來了】吳浩康感激太太忍痛17小時　郭思琳談分娩過程：痛不欲生
吳浩康宣布離開英皇結束20年賓主關係　霍汶希送祝福：希望你事事順利
17:02 2023/11/06
吳浩康宣布離開英皇結束20年賓主關係　霍汶希送祝福：希望你事事順利
吳浩康為賺奶粉錢撈多份　Deep到地盤工作：同離巢無關
15:58 2023/12/02
吳浩康為賺奶粉錢撈多份　Deep到地盤工作：同離巢無關
家庭關係 正能量 網絡熱話 吳浩康 張致恆 演員 歌手

最高瀏覽

中港婚姻︱39歲A0港男娶湖北太太住325呎公屋　讚內地女1個優點完勝港女
中港婚姻︱39歲A0港男娶湖北太太住325呎公屋　讚內地女1個優點完勝港女
【消費券】旅發局將向港人派100元餐飲消費券　黃傑龍：傍晚6時起光顧優質餐廳即有折
【消費券】旅發局將向港人派100元餐飲消費券　黃傑龍：傍晚6時起光顧優質餐廳即有折
中獎秘訣丨女子曾中獎780萬元 17年後再贏1.9億元巨獎親授秘訣
中獎秘訣丨女子曾中獎780萬元 17年後再贏1.9億元巨獎親授秘訣
急症室最長等候時間（12月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月08日 時間12:05）
新聞女王丨陳若思演何依婷妹妹獲讚　J2女神Amber飲食清淡堅持每天運動
新聞女王丨陳若思演何依婷妹妹獲讚　J2女神Amber飲食清淡堅持每天運動