新手爸爸丨畏高做地盤工人搵命搏養家 吳浩康打4份工：家庭係我嘅動力

▲ 40歲的吳浩康，為了家庭，就算畏高都唔怕，一星期做足4日地盤。

【吳浩康/新手爸爸/地盤佬/搭棚工人/偉大爸爸】美國社會學家Carol Watson-Phillip曾稱，「生仔可以令爸爸成長 」，一個「大男孩」當爸爸後，就會變得成熟。曾經負面新聞不斷的吳浩康(Deep)，去年3月與郭思琳奉子承婚，同年9月兒子吳尚恩(撐撐)出世，榮升爸爸後，Deep徹底改變，為了肩負養家責任，他身兼4職，就算有畏高要到地盤做搭棚架工人也沒有一絲抱怨，咬緊牙關撐下去，他笑稱：「家庭係我嘅動力！」

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40歲的吳浩康，上月初與英皇娛樂結束20年的賓主關係，本月初在IG上載1條「上班過程」，自揭到地盤做搭棚架工人，被網民稱讚「真漢子」，太太郭思琳亦公開表揚他非常努力搵錢，「做咗爸爸有頭家，直情變咗兩個人。」

Deep接受TOPick訪問，坦承為了太太及兒子，工作再辛苦也不怕，就算打4份工都沒所謂，他是多功能爸爸，既是唱歌老師、歌手及演員，9個月前取得平安卡，更踏足地盤成為棚架工人，每星期會到地盤開工4日，他強調沒有離開娛樂圈，只是打多份工，

所以大家有咩做都可以搵我，時間分配方面，我係答應邊個先就做邊個先。

兒子撐撐15個月大，其實Deep一直有為頭家付出，只不過現在工作性質不同，教唱歌也是為家庭付出，

所以唔同行業嘅爸爸、媽媽，都係好辛苦同好偉大，大家一齊努力！

家庭是最大的推動力

對於被指為了兒子能屈能伸？Deep則不認同表示，如果沒有兒子，他遇到經濟狀況出現危機，他都需要去解決，兒子的功能是給予機會啟動他的潛能，

佢出世之前邊有發揮機會，佢成日俾啲發揮機會我，多謝我個仔，我嘅家庭係我嘅動力。

說到教唱歌的生意，Deep透露在疫情時，生意很穩定，每個月有8至9萬收入，但2月開關後，打亂了他的陣腳，惟有他要切實去想找一個新的工作，

開咗關，原來香港冇晒人，有去了旅行，未去旅行嘅留返啲錢去旅行，工作好耐冇出差嗁要出差，又有做生意嘅，各有各忙，總之冇人留喺香港，我自己都受這個大氣候影響嘅一份子。

戶口亮紅燈

戶口的數字有出冇入，他不便透露當時戶口所餘幾多，「亮紅燈」的界線每人的定義都不同，但他未去到嚴峻的階段，

見到狀況亮起紅燈，淨係靠一個行業係搞唔掂，要馬上去另一個領域再去闖，唔係戶口跌到幾多位數字，如果去到冇先去搵，點樣持住一頭家呢？

Deep受通關嚴重影響，他的教學生意急跌，就算有積蓄，都僅僅足夠應付到生活，看到戶口亮起紅燈，不能坐食山崩，需要認真尋找一條新的出路，

最快有現金嘅工作，就是地盤這個工種嘅工作。

經朋友介紹下，Deep開始接觸地盤搭金屬棚架工程，他又想到戶外的演唱會掛喇叭、掛燈，甚至一些讓攝影師拍攝的棚架，都是屬於棚架的工程，

搭台嘅棚架同我依家做嘅工程，也是同一個原理去搭建，所以我就繼續做這個工作，我做搭架是今年3月開始。

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畏高的地盤佬

1兼4職的Deep，昨日(7日)清晨6時許出門到地盤開工，還拍了一條短片放在IG時限動態，影片看到他精神奕奕跟follower打招呼，並寫道：「#早晨#今日凍咗啲#地盤佬日常。」

他不介意放下身段，由歌手踩入地盤當工人，還笑稱自己是「地盤佬」，問到他做歌手時，有助手、化妝師及髮型師…等人圍住，如今要穿上工人服、安全衣，戴好安全帽工作，第一日返地盤有何感受？他笑笑口說：

我還好，做歌手嘅時候都唔係咁多人圍住，所以都冇咩身段亦冇咩特別大嘅感覺，都習慣嘅，第一日返地盤冇咩特別大感受。

Deep坦言，無論任何人初初做任何事都會有些不習慣，不是因為什麼身份改變，而是初接觸的行業，新手當然未會適應那種不習慣！對於心理關口，他認真地說：

冇咩關口要跨過，要做咪做囉！正行正業。

其實Deep到地盤搭棚，工作好危險，但對於他來說，最大的關口就是高空工作，因為他有畏高，

我做搭架時，工作好危險，我係有畏高，所以都好驚！在工作上，我身邊嘅人都比較少俾意見我。人哋搵得我去工作，信任我，有時驚都要平靜自己，要去做好工作，安全情況下突破一下，唔可以辜負搵我做嘢嘅人。

Deep為家庭打拚，付出汗水及勞力，更不介意別人的目光，令網民好respect他是一個好爸爸。對於網民的頌揚，他謙稱：「受之有愧」，

我真係受之有愧，唔係特登謙虛，可以認叻我都認叻，但係真係受之有愧，因為我爸爸，我認識嘅男性、姐夫，我屋企長輩或者一啲Uncle，都好優秀，呢個社會好多爸爸都比我偉大，比我堅持好多，嗰啲更加需要表揚，多謝大家對我嘅支持，呢個係無比嘅溫暖，我冇諗過會有咁大嘅迴響。

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不一樣的爸爸

而網民將他與同門的張致恆雙提並論，指兩位爸爸同樣面對養妻活兒的責任，但兩人的態度卻截然不同，Deep被網民讚揚，Steven卻遭狂插，

心情有啲複雜，見到啲人將我擺埋同Steven一齊講，我只能夠講大家對我嘅支持，係我前所未有嘅咁多，好大嘅感覺，非常之溫暖，非常之大嘅動力，但當我見到人哋鬧或話Steven時，我又會好心痛，所以都比較複雜。

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記者：林碧洋