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真命天子｜迎娶200磅新娘被嘲　新郎不甘妻子受辱　當眾一舉動護妻獲讚有擔當｜附10種減肥錯誤觀念

保健美顏 09:00 2023/12/10

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

迎娶200磅新娘被嘲　新郎不甘妻子受辱　當眾一舉動護妻獲讚有擔當

情人眼裡出西施，內地網上近日流傳江蘇一名身型肥胖的新娘在婚禮上，因為與瘦削的新郎形成極大對比，讓不少現場賓客都暗自發笑，甚至以為女方是「貼錢出嫁」。不過，新郎無懼流言蜚語，更在婚禮上以一個窩心舉動支持妻子，並當眾說出愛的宣言，讓不少網民大讚有擔當。

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活得健康啲
20歲港女蜂蜜溝蛋白敷面遭蟲咬嚴重過敏　皮膚科醫生揭常見護膚迷思

新郎擁抱護妻安慰

綜合內媒報道，該名新娘目測逾200磅，肥胖的身型令不少在場賓果竊竊私語，猜測新郎是「上門女婿」，或是女方「貼錢出嫁」。面對賓客的嘲笑，新娘當下亦尷尬不已，最終在宣讀誓言時痛哭起來。

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目睹妻子痛哭流涕，新郎即以行動安慰，不但將妻子擁入懷裡，以言語撫平其情緒。後來，他更主動向現場賓客澄清，新娘並非出自大富之家，只是普通農村家庭出身，兩人是通過相親認識，因為真心相愛而結合。他又提醒眾人：

「受邀來是為了祝福，不是取笑我的妻子。」

在場賓客因此羞愧得無言以對。據悉，事件早在2022年初已有相關報道，不過近日卻莫名地再次「翻炒」而惹熱議。

10種常見減肥法錯誤觀念

對於身型肥胖的人士，為了減重可能嘗試各種不同的減肥方法。不過，台灣減重醫生蕭捷健曾分享指，不少人對以下一些常見減肥法存有錯誤觀念:

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