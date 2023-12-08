【球王訪港】鄭泳舜促港府主辦方做好協調工作　加快推動康體設施發展籃圖內工程

▲ 鄭泳舜（林宇翔攝）

就美職聯球會國際邁亞密宣布，選擇香港作為球隊首次國際巡迴的第一站，球隊將於明年2月4日來港踢表演賽，香港隊則由香港頂級聯賽球員組成。今次最大賣點是世界球王美斯將隨隊訪港，這是美斯相隔9年再度來港獻技。詳情即看【下一頁】

立法會議員身兼體育委員會委員鄭泳舜今日（8日）表示，這是好消息，亦是觸目盛事，全世界都會聚焦香港，期望球王與球隊來港，不只是作賽，主辦機構盡量讓更多市民可一睹八屆金球獎得主的風采，並讓球隊與青少年互動。

鄭泳舜稱，借今次球王來港作賽，希望文體旅局等與主辦機構作出協調，早些作出宣傳及各項安排，並做好門票開售工作。

是次表演賽，將在香港大球場舉行，屆時領軍作賽的班主之一碧咸早前在西九文化區拍攝的宣傳短片，近日已出街，碧咸透過新聞稿讚許香港是一座美麗的城市及有很好的體育場地。鄭泳舜指，香港近年體育盛事一浪接一浪，希望體育盛事可帶動市民熱愛運動的氛圍，期望啟德體育園如期於明年落成，當局也加快推動「體育及康樂設施十年發展籃圖」內的工程。

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責任編輯：陳麗娜