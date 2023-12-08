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【理大圍城】涉尖沙咀集結聲援理大示威者　4男女非法集結罪成囚9至14個月

社會 12:53 2023/12/08

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2019年11月18日警方圍堵理工大學內示威者，有巿民在尖沙咀一帶聲援，多人被控非法集結。（資料圖片）

2019年11月18日警方圍堵理工大學內示威者，有巿民在尖沙咀一帶聲援，多人被控非法集結。4名男女早前經審訊後被裁定罪成，今（8日）於西九龍裁判法院（暫代區域法院）判刑。法官指集結極具風險，法庭須傳遞社會秩序不容被破壞的訊息，判監9至14個月。

被告為吳肇韜（22歲，副醫務化驗師）、洪妙賢（27歲，電視製作）、鄧耀雄（27歲，社工）及陳正雯（23歲，學生）。他們被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶，連同其他身分不詳的人非法集結在一起。

暫委法官嚴舜儀判刑時指，本案背景與理大衝突有關，集結者築起傘陣，呼叫釋放理大人士的口號，並迫近警方防線。雖無證據指本案有詳細計劃，但示威者在短時間內聚集起來，是有備而來，非事出突然。

法官指集結極具風險，法庭須傳遞社會秩序不容被破壞的訊息，並以15個月為量刑起點。法官考慮到案情，以及被告在候審期間積極生活而酌情減刑1個月後，分別判處吳監禁9個月，洪及鄧監禁14個月，陳監禁12個月。

控方案情指，案發當日早上約8時起，大批人在尖沙咀科學館廣場的一帶非法集結，組成防線與警方防線對峙，部分人打開雨傘，有人叫喊口號要求警方釋放在理大內的人，後來人群數目逼近警方防線。警方其後展開驅散及拘捕，參與者四散，警方最終包圍逗留在華懋廣場外的示威者，拘捕了135人包括本案被告。4名被告均有自辯，吳稱進入科學館廣場的藥房買藥；洪稱當日有拍攝計劃，出於好奇心跟隨人群進入科學館；鄧稱進入科學館廣場是為了租住酒店以等候女友胞弟消息；陳稱相約胞姐拜祭祖父，為了尋找前往紅磡的路才進入科學館廣場。

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記者：陳曉欣

罪案 遊行集會 九龍 請願示威 社工 大學 記者 鄧耀 法官 紅磡

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