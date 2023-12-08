【石棺藏屍】石棺藏屍案首被謀殺囚終身　終院駁回上訴許可申請

▲ 終審法院。(馮漢柱攝)

2016年荃灣工廈單位發生石棺藏屍案，案中3名被告中，唯一被裁定謀殺罪成的曾祥欣，今（8日）向終審法院提出逾時上訴許可。上訴方陳詞指，上訴庭裁決時未有援引某些被告及證人的證供謄本，又指是次上訴的重點在於上訴人應否與案中另外兩名謀殺罪脫的被告裁決一致。法官則認為申請方說法不着邊際，遂拒絕上訴許可申請。

申請人曾祥欣（34歲），於2019年12月中於高等法院經審訊後，被裁定謀殺罪成，依例判處終身監禁，另就承認的阻止屍體合法埋葬罪，被判監56個月，兩罪同期執行。案中另外兩名被告劉錫豪（28歲）及張善恒（31歲)，經審訊後被裁定誤殺罪成，各被判囚17年。

上訴一方陳詞指，是次上訴重點在於上訴人是否應與案中另外兩名謀殺罪脫被告劉錫豪及張善恒的裁決一致。

上訴一方續指，劉及張均在各自的證供上表示知悉哥羅芳的作用。上訴一方於盤問下的供詞，則未能清晰顯示他於2016年2月購買哥羅芳時已得悉其作用，或是於2016年3月4日案發當日已知悉，還是在審訊時相關醫生作供後才得知。

法官司徒敬則指，上訴人已清晰回答於案發當日得悉哥羅芳會令人失去知覺及致死，質疑他購買哥羅芳時是否得悉其作用有何重要性。

上訴一方又指，上訴人是否領袖角色確有爭辯之處，事實上案中部分場合亦只有劉及張兩人，上訴人並不在場。法官霍兆剛則認為上訴一方說法不着邊際，法官林文瀚則質疑上訴人預先購買物品處理屍體。3名法官聽取陳詞後，拒絕批出上訴許可申請，押後頒布判決理由。

3名被告被控於或約於2016年3月4日，在香港謀殺張萬里（28歲，阿J），3人開審前承認阻止屍體合法埋葬罪，就謀殺罪受審，案發期間亦於單位出現的何菱瑜（24歲，小草），以特赦證人身分出庭指證。

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記者：梁錦麟