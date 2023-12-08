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炎亞綸事件丨被控偷拍片罪嫌不足不被起訴　炎亞綸以9字發聲作回應

娛樂 14:00 2023/12/08

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

炎亞綸被控性侵部分確定不獲起訴。

台灣「#Me Too」風波涉及同性戀界別，曾為男子組合飛輪海成員的炎亞綸，今年6月被抖音男神耀樂於個人社交平台指控遭對方5年多前偷拍性交影片，當時未成年的耀樂，親揭跟炎亞綸過去的一段情。

台灣#Me Too丨涉性侵偷拍16歲網紅不雅片　炎亞綸遭起訴兒少性剝削

耀樂之後再開記者會控訴炎亞綸，當時炎亞綸無預警下現身對方記者會，向他鞠躬道歉之餘，並強調性愛片絕對沒有偷拍。

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【炎亞綸事件】被抖音男神耀樂告偷拍性愛片　炎亞綸兩律師陪同現身警署錄口供

偷拍性愛片未有判決

士林地檢署上月以《兒童及少年性剝削防制條例》內「製造少年為性交行為之電子訊號罪」、「意圖散布而持有少年性影像罪」兩罪起訴炎亞綸，但檢方認定他未偷拍且未違反意願，炎亞綸被控強制性交部分，罪嫌不足不起訴。

耀樂不服向台灣高等檢察署上訴，昨日（12月7日）高檢署駁回，炎亞綸獲確定性侵部分不起訴。

對此，炎亞綸透過經理人作出回應：「謝謝檢察官證明清白。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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