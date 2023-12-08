【流感高峰期】醫管局：流感活躍程度暫維持低水平　必要時重啟北大嶼山感染控制中心

▲ 醫管局介紹公立醫院應對服務高峰期的準備措施。（左起）東區尤德夫人那打素醫院兒及青少年科部門主管李國彪、醫管局總行政經理（聯網運作）李立業、瑪嘉烈醫院內科及老人科副部門主管楊耀昌醫生。（朱永倫攝）

冬季流感高峰期即將殺到，截至昨日急症室首次求診人數超過5500人次，內科和兒科病房入住率分別達101%及97%。醫管局指，近期2019冠狀病毒活躍程度保持平穩，本地流感整體活躍程度亦維持低水平，但大部份兒童入院個案感染多種呼吸道病毒，病源「五花八門」，已準備一系列預案及應變措施，嚴陣以待，惟強調無任何證據顯示出現新病毒。

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業稱，隨著天氣逐漸轉冷、聖誕新年長假期臨近，加上全年有多種呼吸道疾病流行，預料公立醫院服務需求將迎來高峰，其中目前每日約有逾200名兒科病人入院。局方已制定階段性應變措施，包括當兒科入院數目超出該院可應付病床數目，便會考慮加開病床，或轉用其他轉科病床；必要時亦會重啟北大嶼山醫院感染控制中心。

另外，政府已向各醫院聯網撥款逾8.9億元以計劃及準備2023/24連到服務高峰期措施，專責小組已於8月及9月舉行會議制定應對計劃，包括加開103張新病床；在服務高峰期期間，特別是周末和假期，增加普通科門診診所服務名額5至10%；增聘人手等。

▲ 冬季流感高峰期即將殺到。（朱永倫攝）

惟李立業形容，沒有水晶球，難估計冬季流感實際會在何時迎來高峰期，但醫管局將着手應對多重病毒感染個案。

東區尤德夫人那打素醫院兒童及青少年科部門主管李國彪補充，5歲以下兒童為感染各種呼吸道疾病的高危人士，復常後兒科病房入住率雖然在暑假稍為回落後，但現時又重回高水平，料兒童流感感染率將有升勢，建議父母盡早帶子女接種流感和新冠疫苗。

瑪嘉烈醫院內科及老人科副部門主管楊耀昌亦呼籲市民保持個人衛生、勤洗手、在人多地方佩戴口罩和盡早接種疫苗。

被問及肺炎支原體感染在內地持續發酵，會否構成跨境傳播風險，李立業坦言，兩地交流密切，病毒交叉傳播並對公營醫療系統帶來威脅無可避免，但強調醫管局已做好準備措施，確保病人可獲適切治療，又強調無任何證據顯示有新病毒傳播。

李國彪亦重申，肺炎支原體非新病原體，每3至4年便迎來感染高峰，強調醫管局已有應對經驗和方案。

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記者：梁薾心