親子好去處︱八達通App銀聯二維碼 4步驟即開通　內地消費一掃搞掂

不少港人都會北上旅遊，交通方便之餘，亦有很多便於港人付款的消費方式。近日，八達通與銀聯攜手合作，市民可在八達通App中添加銀聯二維碼付款功能，這表示可以在支援銀聯二維碼的零售點中使用八達通App付款，無須綁定內地手機號碼。另外，八達通將會加入內地的全國「一卡通」網絡，到時香港市民在內地只需要帶一張八達通，就可以在超過300個城市乘搭各種交通工具！

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八達通銀聯二維碼 無須綁定內地電話

八達通App的銀聯二維碼功能現在已可使用，市民只要添加了銀聯二維碼付款功能，除了可以在本港支援銀聯二維碼的商戶付款外，亦可在全球超過3000萬個支援銀聯二維碼的零售點中使用八達通App購物，並無須綁定內地手機號碼和提前申請。

4步驟即完成設置

步驟一：用戶首先在主頁點選「銀聯二維碼付款」並按「立即開通」

步驟二：同意條款與細則後，開啟付款功能

步驟三：系統將發送驗證碼至手機短訊

步驟四：完成驗證即可獲得銀聯二維碼

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八達通銀聯二維碼付款 內地日本均可用八達通

八達通App內的銀聯二維碼功能，可以於全球超過3,400萬個消費點使用，中國內地、日本和韓國等國家均適用，只要接受銀聯二維碼或雲閃付即可消費。而八達通銀聯卡的所有消費會直接於八達通銀包扣賬，用家亦可以隨時使用「轉停數快」增值。

▲ 八達通App內的銀聯二維碼功能可於全球超過3,400萬個消費點使用。（八達通圖片）

八達通一卡通 暫只限於乘搭交通工具

八達通一卡通全國目前已進入最後測試階段，預計第二季推出。八達通曾透露，若香港市民在中國內地消費，該卡將自動識別消費地點並將港元兌換成人民幣，然後扣除相應款項。但八達通一卡通有一些限制，例如全國一卡通目前只能用於交通工具乘車，不能用於其他日常消費。實體卡也無法轉移至手機App。此外，雖然八達通在澳門首階段使用澳門幣，但暫時未加入全國一卡通，因此不能在澳門使用。

推出初期只提供實體卡

據悉，八達通一卡通只會提供實體卡，而且該卡是不記名的，用戶使用八達通一卡通的消費資料不會上傳至內地，並且不能將該卡轉移至手機App上。

八達通滲透率高達98%

市面流通的八達通卡超過2,000萬張，現時幾乎全港用戶都有一張甚至多於一張的八達通卡，用戶滲透率高達98%。2020年中開始，市民可以將八達通卡加入手機的電子錢包，包括Apple Pay、Samsung Pay及Huawei Pay。「市民將八達通卡加入手機的電子錢包，反應相當不俗，有人將實體卡轉移，也有人直接下載虛擬卡使用，兩者各佔一半。」手機支付愈來愈盛行，對比2021年同期，八達通手機支付的交易額按年增加超過六成。

八達通電子錢包

雖然愈來愈多人將八達通卡加入手機電子錢包，但使用實體卡的比例仍高企，八達通希望能夠推高手機支付的比率至佔整體八至九成。

八達通手機App，即是八達通錢包（前稱「八達通好易畀」），自推出以來累計下載量超過500萬，可以讓人們管理八達通卡、獲取優惠、查閱交易等，暫時未能直接用來付款，期望日後能夠推出相關功能。

「香港仍有很多地方使用現金，八達通還有很多應用場景，甚至做到MaaS（Mobility as a Service，出行即服務），讓人們透過一個App，滿足衣食住行各種需要，『好賞嘟』就是第一步。」八達通卡營運總監甘志深說。

八達通的交易，主要分為交通及非交通兩大類別，數年前開始，後者所佔分額經已超越前者，而且拋離愈來愈遠，這是世界上絕無僅有的例子，因為全球不同地方的交通卡大多只能用於乘車，甚少擴展至零售層面。

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責任編輯：王明芳