新手爸媽︱報N班不做功課做伸手黨　新手爸媽：面試未識講單字點算？

▲ 一名榮升新手爸媽的網民日前在討論區問了不少升學和面試資訊，引起其他網民熱烈討論。（iStock圖片，非當事人）

贏在起跑線，作為新手爸媽當然緊張，但過分擔憂似乎沒需要。一名榮升新手爸媽的網民日前在討論區問了不少升學和面試資訊，神情緊張的他原來小朋友未夠一歲，引起網民熱烈討論和留言解答。

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樓主日前在Facebook群組「香港幼兒園幼稚園情報分享交流組」發帖文向網民請教，一連三問，吸引不少網民教路和討論。樓主指小朋友今年2023年1月出世，問明年2024年幾多月要去面試N班。樓主又問：小朋友是否夠18個月大便有資格進行N班面試。就此可推斷樓主小朋友只有11個月大，根據教育局規定，一般N班最低入學年齡為2歲，而N班面試時小朋友只有一歲多，大部份幼稚園都會在8月至1月期間招生。

請問BB今年1月出世，出年幾多月要去in（interview）N班？

係咪一夠18個月（大）就可以去in（interview） ？

如果interview仲未識講單字咁點算？

樓主最後追問：「如果interview仲未識講單字咁點算？」不同幼稚園有不同收生準則，各位爸爸媽媽一定會為子女費盡心思挑選最好學校。不過部分發展較慢的幼兒，可能不懂日常對答，未能在面試有良好的表現，錯失入學機會。

討論區有網民表示：「細B（遲出生）都未問點算」、「做大B（早出生）完全唔使擔心，如果大B都要擔心咁其他點算？」亦有網民指樓主不用杞人憂天：「恕我直言，開開心心迎接新生嬰兒啦，讀書幾時都有得讀，做人最緊要健健康康，仲有咁耐嘅事，真係有必要而家就諗？」

不少網民留言細心解答樓主憂慮，大方分享經驗：

有啲學校係一出世就要開始排。嗰陣我去搵學校先知，當時真係呆咗。同埋早啲搵一定無錯，照顧小朋友時間過得好快，計劃好日子就唔會錯過，繼續輕鬆。

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責任編輯：王明芳