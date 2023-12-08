  • 22°C
香港時間 : 20231208日 (週五) 17:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

猝死風險｜司機心肌梗塞瀕猝死　幸旅遊巴上全車醫護　察覺2徵兆死神手中救回【附7大徵狀】

都市病 16:47 2023/12/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

命懸一線，幸好身邊有「白衣天使」眷顧。內地一名司機在開車途中突發心肌梗塞，心跳更一度停止，幸好車上乘客全都是醫護人員，及時為司機急救才拾回一命。有本港醫生指出，心肌梗塞有7大徵兆要留意，建議高危人士要注意身體變化。

活得健康啲
活得健康啲｜化妝工具不洗易藏菌致爛面　專家教3招低成本快速清潔法

兩大徵兆察覺司機不妥

綜合內媒報道，河南永城市一名司機在上周五（1日）開著一輛旅遊巴士，當時車上的乘客全都是剛從雲南公幹回來的醫護人員。當時坐在司機右後方的醫生郭靜察覺司機有不妥，指當日天氣寒冷，「只有零下5度左右」，但司機卻大汗淋漓、面色蒼白，故詢問對方有否高血壓的病史，獲回答「有」。

該名醫生根據10多年在急症室的臨床工作經驗，立刻判斷司機有可能是心肌梗塞的先兆，遂立刻叫司機停車泊在一邊。

突心臟驟停 醫護下車急救

才剛下車，司機就暈倒公路上不省人事。車上醫護人員見狀立刻下車為司機檢查，發現他已沒有脈搏心跳，瞳孔對光也無反應、面色發紫，故立刻進行急救。郭靜表示：「情況太緊急了，車門打不開，我從主駕駛的車窗跳了下去，到司機面前的時間不超過30秒。我把他身體扶正，對他進行心臟按壓。當時，他意識都有點模糊了。」

從短片可見，一共3位醫護為司機進行心肺復甦和人工呼吸，另一名醫護為司機清除口鼻腔的分泌物，避免阻礙呼吸，現場另有醫護叫同袍幫忙叫救護車。司機被送院搶救及進行心臟手術後，情況轉為穩定，正慢慢休養身體中。

點擊圖片放大
+3
+2

目前已轉危為安的司機，昨日（7日）接受內媒訪問時表示：

「我現在身體基本恢復，也能吃飯了，非常感謝河南神火集團總醫院健康管理中心的醫護人員，沒有他們的緊急搶救，就沒有我的今天！」

心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄曾接受訪問指出，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

點擊圖片放大
+7
+6

冬天較易誘發心臟病

心臟科專科李少隆醫生亦曾指出，冬天較易誘發心臟病，主要與寒冷天氣有關，「遇上寒冷天氣，體內血管就會收縮，令血壓上升，加重心臟負荷的同時，低溫亦為心血管造成壓力，令斑塊破裂，或會增加血栓形成的機會，誘發急性心肌梗塞的出現。心肌梗塞後，長遠會影響心臟功能，容易引致心臟衰竭。」

李醫生又指天氣以外，冬天的飲食習慣也增加心臟病發的風險，「天寒地凍，令人吃多了火鍋及濃味食物來暖胃。要知道，濃味食物一般鹽分即鈉質含量較高，多吃同樣會令血壓上升，若市民本身有心血管問題，或老人家血管已有一定程度的阻塞，身體器官功能較弱，進食太鹹的食物或會誘發心臟病，後果可大可小。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 交通事故 心肌梗塞 手術 壓力 糖尿病 高血壓 心臟病

最高瀏覽

中港婚姻︱39歲A0港男娶湖北太太住325呎公屋　讚內地女1個優點完勝港女
中港婚姻︱39歲A0港男娶湖北太太住325呎公屋　讚內地女1個優點完勝港女
【消費券】旅發局將向港人派100元餐飲消費券　黃傑龍：傍晚6時起光顧優質餐廳即有折
【消費券】旅發局將向港人派100元餐飲消費券　黃傑龍：傍晚6時起光顧優質餐廳即有折
中獎秘訣丨女子曾中獎780萬元 17年後再贏1.9億元巨獎親授秘訣
中獎秘訣丨女子曾中獎780萬元 17年後再贏1.9億元巨獎親授秘訣
急症室最長等候時間（12月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月08日 時間12:05）
新聞女王丨陳若思演何依婷妹妹獲讚　J2女神Amber飲食清淡堅持每天運動
新聞女王丨陳若思演何依婷妹妹獲讚　J2女神Amber飲食清淡堅持每天運動