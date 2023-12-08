猝死風險｜司機心肌梗塞瀕猝死　幸旅遊巴上全車醫護　察覺2徵兆死神手中救回【附7大徵狀】

命懸一線，幸好身邊有「白衣天使」眷顧。內地一名司機在開車途中突發心肌梗塞，心跳更一度停止，幸好車上乘客全都是醫護人員，及時為司機急救才拾回一命。有本港醫生指出，心肌梗塞有7大徵兆要留意，建議高危人士要注意身體變化。

兩大徵兆察覺司機不妥

綜合內媒報道，河南永城市一名司機在上周五（1日）開著一輛旅遊巴士，當時車上的乘客全都是剛從雲南公幹回來的醫護人員。當時坐在司機右後方的醫生郭靜察覺司機有不妥，指當日天氣寒冷，「只有零下5度左右」，但司機卻大汗淋漓、面色蒼白，故詢問對方有否高血壓的病史，獲回答「有」。

該名醫生根據10多年在急症室的臨床工作經驗，立刻判斷司機有可能是心肌梗塞的先兆，遂立刻叫司機停車泊在一邊。

突心臟驟停 醫護下車急救

才剛下車，司機就暈倒公路上不省人事。車上醫護人員見狀立刻下車為司機檢查，發現他已沒有脈搏心跳，瞳孔對光也無反應、面色發紫，故立刻進行急救。郭靜表示：「情況太緊急了，車門打不開，我從主駕駛的車窗跳了下去，到司機面前的時間不超過30秒。我把他身體扶正，對他進行心臟按壓。當時，他意識都有點模糊了。」

從短片可見，一共3位醫護為司機進行心肺復甦和人工呼吸，另一名醫護為司機清除口鼻腔的分泌物，避免阻礙呼吸，現場另有醫護叫同袍幫忙叫救護車。司機被送院搶救及進行心臟手術後，情況轉為穩定，正慢慢休養身體中。

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目前已轉危為安的司機，昨日（7日）接受內媒訪問時表示：

「我現在身體基本恢復，也能吃飯了，非常感謝河南神火集團總醫院健康管理中心的醫護人員，沒有他們的緊急搶救，就沒有我的今天！」

心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄曾接受訪問指出，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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冬天較易誘發心臟病

心臟科專科李少隆醫生亦曾指出，冬天較易誘發心臟病，主要與寒冷天氣有關，「遇上寒冷天氣，體內血管就會收縮，令血壓上升，加重心臟負荷的同時，低溫亦為心血管造成壓力，令斑塊破裂，或會增加血栓形成的機會，誘發急性心肌梗塞的出現。心肌梗塞後，長遠會影響心臟功能，容易引致心臟衰竭。」

李醫生又指天氣以外，冬天的飲食習慣也增加心臟病發的風險，「天寒地凍，令人吃多了火鍋及濃味食物來暖胃。要知道，濃味食物一般鹽分即鈉質含量較高，多吃同樣會令血壓上升，若市民本身有心血管問題，或老人家血管已有一定程度的阻塞，身體器官功能較弱，進食太鹹的食物或會誘發心臟病，後果可大可小。」

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責任編輯：羅嘉欣