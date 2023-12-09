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食用安全｜廚房離奇出現多條活蛆蟲　港女揭來自一包食物　拆解食用危機

食用安全 21:45 2023/12/09

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

廚房離奇出現多條活蛆蟲，港女揭來自一包食物，拆解食用危機。

家中食物腐爛易生蟲！一名女網民近日發文求救，指家中廚房離奇出現多條不明白色小蟲，急忙向網民求救，事主經檢查後相信是蛆蟲，疑來自一包腐爛食物。有醫生指出不慎吞下蠅蛆風險不大，但某類人士要特別小心。

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女事主近日於Facebook群組「香港滅蟲關注組」發文求救，表示家中廚房不時出現不明白色小蟲，請教一眾網民其真身，

「想請教大家，呢啲係咩蟲嚟？近日喺廚房間唔中有兩條。」

有港女發文求救，指最近家中不時出現白色小蟲。（Facebook）

疑花生腐爛長出蠅蛆

網民就紛紛留言解答，指出小蟲相信是蠅蛆，認為事主家中或有腐爛食物，「蛆，有嘢腐爛緊」、「應該係蠅蛆，可以睇睇佢有冇彈跳」、「蛆，可以稀釋漂白水清潔。最好係拿去曬太陽。基本見光死」；有人就表示中藥材及水果為高危食物，「我屋企曾經都有，最後發現喺包擺咗好耐嘅藥材度走岀嚟」、「試過有個蕃茄放喺一個地方遺忘咗佢，有日清潔，全個蕃茄就係有呢啲蟲」。隨後事主表示經檢查後，相信蛆蟲來自一包腐爛了的花生。

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蠅蛆病是甚麼？

根據衞生防護中心資料指，蠅蛆病是由蒼蠅幼蟲（蠅蛆）入侵人體或脊椎動物的器官及組織所引起的疾病，經常臥床、身體殘障或缺乏自我照顧能力的長者，較易受蠅蛆入侵沒有皮膚保護的身體部位（如傷口及黏膜）；蟲卵一般於24小時之內孵化成幼蟲，而幼蟲會鑽入宿主的身體組織內，以進食宿主的壞死或活組織為生。

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誤吃蠅蛆蟲卵有危險嗎？

倘不慎吃下蠅蛆蟲卵會否有風險，家庭醫生方玉輝接受訪問時曾表示，蠅蛆與一般腸胃寄生蟲不同，蠅蛆身體沒有特別構造抵抗胃酸，因此不慎吞下含蠅蛆食物，一般對健康影響不大，而蠅蛆病通常是蠅蛆入侵傷口，特意是抵抗力較低的人士（如長者）， 因飲食患上蠅蛆病病例較少，無需過份擔心。

要預防蠅蛆病，密切照顧者或其他高危人士可從5方面入手：

1. 保持良好個人衛生：

每天洗澡及保持皮膚清潔，且保持口腔衛生。

2. 妥善處理傷口：

處理傷口前要徹底清潔雙手。所有傷口應及時妥善處理及包紮好，並定時評估傷口癒合狀況，保持敷料乾爽清潔。

3. 保持良好的環境衛生：

保持居住環境清潔，適當方法貯存食物，並將垃圾扔在有蓋垃圾桶，定時清倒。如有動物屍體必須妥善棄置。

4. 防蠅措施

安裝防蠅網、昆蟲電殛裝置或滅蠅燈。

5. 寵物的照料：

動物也有可能被蠅蛆寄生，因此動物的傷口都應及時妥善處理，並定期接受獸醫檢查，不要飼養流浪動物。如懷疑動物患有蠅蛆病，應送交獸醫治理。

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