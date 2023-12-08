尖子透視丨13歲港產桌球小將廖予生揚威國際　英國限時賽創最年輕紀錄登WST封面

▲ 廖予生以13歲之齡，在英國限時賽上創最年輕紀錄，揚威國際。

港產桌球小將再創佳績！年僅13歲的廖予生（Shaun Liu），最近在英國史雲斯舉行的單局限時賽（Shoot Out）首輪賽事上，擊敗27歲印度球手晉身次輪賽事，更成為桌球史上電視轉播排名賽中，最年輕的獲勝球手，並登上「世界桌球巡迴賽」（World Snooker Tour，簡稱WST）社交網站首頁，連他自己也表示「從未想過」。

最新影片：

廖予生在周三（6日）於英國史雲斯舉行的單局限時賽首輪中，對戰27歲印度球手查達（Ishpreet Singh Chadha），早段廖予生一度落後0：36，其後再以57：54逆轉勝利，順利晉身次輪，成為桌球史上電視轉播排名賽中最年輕的獲勝球手。

賽後廖予生受訪表示未想過自己會奪冠，而他更被WST選為Facebook封面人物，廖予生為此亦留言稱，從未想過會在WST Facebook封面圖片上見到自己。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

廖予生在香港桌球界上早享負盛名，去年於香港青少年公開賽U14及U21勝出，之後隨家人移居英國，其後在菲爾德的「丁俊暉桌球學院」受訓。而在今年4月，廖予生亦在英國舉行的2023年英國U14桌球錦標賽決賽，以直落4局擊敗對手勇奪冠軍，創下歷史。

廖予生在港時就讀九龍灣聖若翰天主教小學，因父親任職桌球室經理，他從小受到薰陶，由最初在家中玩桌球玩具，到7歲時在爸爸陪伴下踏入桌球室，現時為香港少青隊成員之一，曾奪「2021香港U21青少年英式桌球公開賽第一站」亞軍及「2021校際英式桌球比賽」冠軍；亦曾在慈善桌球賽活動，與傅家俊及MIRROR成員同場較量。

九龍灣聖若翰天主教小學為一所政府資助提供基礎教育的男女全日制小學，前身為聖若翰學校（上午校），創立於1962年，該校部分學生在2021至2023年度升中獲派學校，包括有皇仁書院、港大同學會書院、張祝珊英文中學、旅港開平商會中學、高主教書院等，屬九龍區熱門小學之一。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳