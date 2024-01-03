腰痠背痛勿忽視 強直性脊椎炎可致失明

都市人很多都曾受腰背痛的困擾，大多數人都以為是久坐或疲勞所致。其實如果40歲以下的人士，持續出現腰背痛，尤其於晚間較為嚴重，早上醒來腰背特別僵硬，就有可能患上「強直性脊椎炎」。風濕病科專科何智醫生表示，這種疾病並非只是痛症，如果不及早治療，有機會影響到關節以外的器官，當中約3成患者會併發虹膜炎，甚至導致白內障、青光眼和黃斑水腫，嚴重可導致失明。此外，有少部分患者更會出現心血管問題，所以絕對不能忽視。

持續腰痛超過12星期有機會患強脊

何醫生解釋，「強直性脊椎炎」（強脊）是一種自身免疫系統失調而導致的關節炎，患者的脊椎、骶髂關節及髖關節等，因被自身免疫系統錯誤辨認而攻擊，導致持續性的炎症，令受影響位置疼痛、僵硬。一般人都曾受到腰背痛困擾，但並非炎性的腰背痛，大部分有充分休息，便會有所改善，而且痛楚很少會超過3個月。但強脊是一種炎症，通常在休息時情況會變差，反而運動或操勞過後，會有改善，但早上起床時會有很明顯的僵硬感，而且症狀會持續超過12個星期。

由於早期的強脊症狀與一般腰痛十分相似，不少患者尤其是男性會誤以為是運動後的損傷，直到腰痛情況遲遲都未有改善，對他們的生活構成嚴重的困擾，才懂得求診。何醫生表示早期強直性脊椎炎患者的骶骼關節持續發炎和疼痛，腰骨可逐漸出現鈣化，特別是脊椎骨之間的韌帶出現鈣化的情況最明顯。當鈣化情況愈發嚴重時，可導致尾龍骨關節繞過軟骨連在一起，不但令患者的脊椎骨活動幅度下降，若接合位置參差不齊，更會令患者出現駝背的情況。此外，強脊除了直接影響脊椎關節和周邊關節，亦會影響關節以外的器官。當中約3成患者會併發虹膜炎，甚至導致白肉障、青光眼和黃斑水腫。若缺乏妥善處理，最終更可能因此失明，甚至會影響腸胃，會有發炎性腸炎等。

▲ 風濕病科專科何智醫生強調「早診早治」方為上策，及早診斷和治療，能夠幫助病人紓緩病情。

早診早治減低併發症風險

何醫生強調「早診早治」方為上策，及早診斷和治療，能夠幫助病人紓緩病情，減少脊椎和周邊關節出現嚴重鈣化或者關節腐蝕的情況，也能減少發炎指數，長遠來說，更能有助減低病人患心血管疾病的風險。何醫生提醒男士們，如有吸煙習慣、家族有HLA-B27基因的人，均屬高風險人士，應多加注意。若發現腰痛維持了一段長的時間，應盡快求醫，風濕科專科醫生和專科護士會詢問患者的病徵、家族病史，及進行臨床檢查，檢驗患者的背部、骨盆、骶髂關節、胸部及腳跟等的疼痛情況、脊椎的活動範圍及走路姿勢等；亦會替患者進行不同的檢驗去協助確診及排除其他疾病的可能性，包括X光檢驗、磁力共振掃瞄（MRI）、血液檢驗等。

小分子標靶藥速效紓緩病症

目前治療脊椎關節炎的主要方法有藥物治療及運動治療，幫助患者減輕痛楚及僵硬程度，保持脊椎的活動能力及防止變形。藥物治療一般分為非類固醇消炎藥、抗風濕藥及小分子標靶藥物。非類固醇消炎藥是治療脊椎關節炎的第一線藥物，用作消炎、減輕疼痛及僵硬，並不能改變病情及恢復活動能力。有部分病人則可以靠傳統改善病情的抗風濕科藥物幫助調節免疫系統，最主要能改善周邊關節的發炎情況，阻止關節組織進一步發炎及破壞。隨著科技的發展，有了新型的小分子的標靶藥物，能有效抑制患者體內導致多種發炎反應的JAK信號傳送途徑，繼而減少發炎細胞因子的產生，從而迅速及有效地紓緩病症，減輕痛楚及僵硬，改善脊椎的活動能力及筋腱接骨點的發炎情況，防止骨骼外圍會增生及經過多次發炎後的新生骨骼會融合，令關節位置及腰部不能靈活活動，並且也能控制因脊椎關節炎而引致的虹膜炎及腸胃炎。

水療運動可助減輕關節僵硬度

除了藥物治療外，運動治療對患者也十分重要，因為患者的關節缺乏活動一段時間後，關節周圍的組織便會失去應有的彈性，使活動幅度減低。故此患者應保持適量的運動，包括由物理治療師或職業治療師指導的仰臥、俯臥、訓練站姿和坐姿的運動，以強化相關的肌肉，幫助維持或改善關節的活動幅度。何醫生提到，水療運動是其中一種被認為最有效改善病症的運動。水療運動是在暖水中進行，患者借助水的浮力，能夠輕鬆地在水中進行伸展活動，水的壓力亦有助鍛鍊肌肉和筋腱的韌力，減輕關節的僵硬程度。

冀加強公眾教育認識強脊

何醫生冀望，能透過更多不同的渠道，包括報章報導、病友會舉辦更多的公眾教育推廣活動等，讓更多人認識強脊，從而達到「早診早治」的效果。以往一些健康講座以說教形式進行，比較沈悶，其實可以透過一些社交媒體，如Facebook、Instagram，甚至小紅書等，從日常的健康知識分享，慢慢將強脊的重要訊息植入大眾腦海。

（特約）