【區議會選舉】直選總投票率27.54% 一表看清近年區選投票率變化
政治 08:00 2023/12/11
經改革後的區議會選舉選舉今日（10日）舉行，各方關注今次區選投票率，日間投票過程暢順，至下午3時許，政府推出的「投票站及預計輪候時間」亦顯示，預計輪候時間均少於30分鐘。惟昨晚7時42分，因電子選民登記處系統故障，所有票站昨晚8時12分改為人手派票，各票站故障時間和重新開放票站不一，選管會昨晚近10時決定延長投票時間至午夜12時。
多個政黨不滿故障及延時影響選情，特首李家超要求選管會成立專組調查，三個月交報告。
對比2015年和2019年區選，今屆區選在昨日後開始落後；略低於同經改革的2021年立法會選舉，最終錄得大約119萬人投票，投票率為27.54%。
地方選區各時段投票情況如下：
|時段
|2023區議會選舉
|2021立法會選舉
|2019區議會選舉
|2015區議會選舉
|08:30
|—
|157,889（3.82%）
|39,903（1.28%）
|09:30
|135,255（3.12%）
|142,304（3.18%）
|430,446（10.41%）
|120,313（3.85%）
|10:30
|270,310（6.24%）
|284,294（6.36%）
|720,455（17.43%）
|211,978（6.79%）
|11:30
|398,930（9.21%）
|418,061（9.35%）
|1,007,100（24.37%）
|340,048（10.89%）
|12:30
|502,712（11.60%）
|540,336（12.08%）
|1,280,584（30.98%）
|452,077（14.48%）
|13:30
|585,609（13.51%）
|643,603（14.39%）
|1,524,675（36.89%）
|551,183（17.66%）
|14:30
|670,388（15.47%）
|745,212（16.66%）
|1,746,709（42.26%）
|654,657（20.97%）
|15:30
|751,120（17.33%）
|839,563（18.77%）
|1,953,121（47.26%）
|754,705（24.18%）
|16:30
|831,717（19.19%）
|940,327（21.02%）
|2,154,785（52.14%）
|854,437（27.37%）
|17:30
|911,166（21.03%）
|1,033,968（23.12%）
|2,331,968（56.42%）
|954,814（30.59%）
|18:30
|990,307（22.85%）
|1,117,549（24.99%）
|2,494,618（60.36%）
|1,060,090（33.96%）
|19:30
|1,062,936（24.53%）
|1,184,829（26.49%）
|2,630,466（63.65%）
|1,158,552（37.12%）
|20:30
|1,248,648（27.92%）
|2,748,244（66.50%）
|1,256,380（40.25%）
|21:30
|1,309,601（29.28%）
|2,853,608（69.04%）
|1,361,449（43.62%）
|22:30
|1,350,680（30.20%）
|2,943,842（71.23%）
|1,467,229（47.01%）
|00:00
|1,193,193（27.54%）
註：（）內為投票率；2023年區選和2021年立法會選舉投票時間為早上8時半至晚上10時半；2015年和2019年區選投票時間為早上7時半至晚上10時半。
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至於新制下新設的地區委員會界別，截至下午2時半已截至投票，投票率為96.92%。各時段投票如下：
|時間
|投票人數
|投票率
|09:30
|822
|32.46%
|10:30
|1535
|60.62%
|11:30
|2013
|79.50%
|12:30
|2248
|88.78%
|13:30
|2397
|94.67%
|14:30
|2454
|96.92%
資料來源：選舉事務處網站
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記者：林曉君