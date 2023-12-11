【區議會選舉】直選總投票率27.54% 一表看清近年區選投票率變化

▲ 區議會選舉。（馮漢柱攝）

經改革後的區議會選舉選舉今日（10日）舉行，各方關注今次區選投票率，日間投票過程暢順，至下午3時許，政府推出的「投票站及預計輪候時間」亦顯示，預計輪候時間均少於30分鐘。惟昨晚7時42分，因電子選民登記處系統故障，所有票站昨晚8時12分改為人手派票，各票站故障時間和重新開放票站不一，選管會昨晚近10時決定延長投票時間至午夜12時。

多個政黨不滿故障及延時影響選情，特首李家超要求選管會成立專組調查，三個月交報告。

對比2015年和2019年區選，今屆區選在昨日後開始落後；略低於同經改革的2021年立法會選舉，最終錄得大約119萬人投票，投票率為27.54%。

地方選區各時段投票情況如下：

時段 2023區議會選舉 2021立法會選舉 2019區議會選舉 2015區議會選舉 08:30 — 157,889（3.82%） 39,903（1.28%） 09:30 135,255（3.12%） 142,304（3.18%） 430,446（10.41%） 120,313（3.85%） 10:30 270,310（6.24%） 284,294（6.36%） 720,455（17.43%） 211,978（6.79%） 11:30 398,930（9.21%） 418,061（9.35%） 1,007,100（24.37%） 340,048（10.89%） 12:30 502,712（11.60%） 540,336（12.08%） 1,280,584（30.98%） 452,077（14.48%） 13:30 585,609（13.51%） 643,603（14.39%） 1,524,675（36.89%） 551,183（17.66%） 14:30 670,388（15.47%） 745,212（16.66%） 1,746,709（42.26%） 654,657（20.97%） 15:30 751,120（17.33%） 839,563（18.77%） 1,953,121（47.26%） 754,705（24.18%） 16:30 831,717（19.19%） 940,327（21.02%） 2,154,785（52.14%） 854,437（27.37%） 17:30 911,166（21.03%） 1,033,968（23.12%） 2,331,968（56.42%） 954,814（30.59%） 18:30 990,307（22.85%） 1,117,549（24.99%） 2,494,618（60.36%） 1,060,090（33.96%） 19:30 1,062,936（24.53%） 1,184,829（26.49%） 2,630,466（63.65%） 1,158,552（37.12%） 20:30 1,248,648（27.92%） 2,748,244（66.50%） 1,256,380（40.25%） 21:30 1,309,601（29.28%） 2,853,608（69.04%） 1,361,449（43.62%） 22:30 1,350,680（30.20%） 2,943,842（71.23%） 1,467,229（47.01%） 00:00 1,193,193（27.54%）

註：（）內為投票率；2023年區選和2021年立法會選舉投票時間為早上8時半至晚上10時半；2015年和2019年區選投票時間為早上7時半至晚上10時半。

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至於新制下新設的地區委員會界別，截至下午2時半已截至投票，投票率為96.92%。各時段投票如下：

時間 投票人數 投票率 09:30 822 32.46% 10:30 1535 60.62% 11:30 2013 79.50% 12:30 2248 88.78% 13:30 2397 94.67% 14:30 2454 96.92%

資料來源：選舉事務處網站

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記者：林曉君