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【區議會選舉】直選總投票率27.54% 一表看清近年區選投票率變化

政治 08:00 2023/12/11

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

區議會選舉。（馮漢柱攝）

經改革後的區議會選舉選舉今日（10日）舉行，各方關注今次區選投票率，日間投票過程暢順，至下午3時許，政府推出的「投票站及預計輪候時間」亦顯示，預計輪候時間均少於30分鐘。惟昨晚7時42分，因電子選民登記處系統故障，所有票站昨晚8時12分改為人手派票，各票站故障時間和重新開放票站不一，選管會昨晚近10時決定延長投票時間至午夜12時。

多個政黨不滿故障及延時影響選情，特首李家超要求選管會成立專組調查，三個月交報告。

對比2015年和2019年區選，今屆區選在昨日後開始落後；略低於同經改革的2021年立法會選舉，最終錄得大約119萬人投票，投票率為27.54%。

地方選區各時段投票情況如下：

時段2023區議會選舉2021立法會選舉2019區議會選舉2015區議會選舉
08:30 157,889（3.82%）39,903（1.28%）
09:30135,255（3.12%）142,304（3.18%）430,446（10.41%）120,313（3.85%）
10:30270,310（6.24%）284,294（6.36%）720,455（17.43%）211,978（6.79%）
11:30398,930（9.21%）418,061（9.35%）1,007,100（24.37%）340,048（10.89%）
12:30502,712（11.60%）540,336（12.08%）1,280,584（30.98%）452,077（14.48%）
13:30585,609（13.51%）643,603（14.39%）1,524,675（36.89%）551,183（17.66%）
14:30670,388（15.47%）745,212（16.66%）1,746,709（42.26%）654,657（20.97%）
15:30751,120（17.33%）839,563（18.77%）1,953,121（47.26%）754,705（24.18%）
16:30831,717（19.19%）940,327（21.02%）2,154,785（52.14%）854,437（27.37%）
17:30911,166（21.03%）1,033,968（23.12%）2,331,968（56.42%）954,814（30.59%）
18:30990,307（22.85%）1,117,549（24.99%）2,494,618（60.36%）1,060,090（33.96%）
19:301,062,936（24.53%）1,184,829（26.49%）2,630,466（63.65%）1,158,552（37.12%）
20:30 1,248,648（27.92%）2,748,244（66.50%）1,256,380（40.25%）
21:30 1,309,601（29.28%）2,853,608（69.04%）1,361,449（43.62%）
22:30 1,350,680（30.20%）2,943,842（71.23%）1,467,229（47.01%）
00:001,193,193（27.54%）   

註：（）內為投票率；2023年區選和2021年立法會選舉投票時間為早上8時半至晚上10時半；2015年和2019年區選投票時間為早上7時半至晚上10時半。

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至於新制下新設的地區委員會界別，截至下午2時半已截至投票，投票率為96.92%。各時段投票如下：

時間投票人數投票率
09:3082232.46%
10:30153560.62%
11:30201379.50%
12:30224888.78%
13:30239794.67%
14:30245496.92%

資料來源：選舉事務處網站

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記者：林曉君

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