香港小姐丨馮盈盈分享五大保水營養素　FYY教用3款超級食物製「保濕ACE」特飲

▲ 美味又健康！

港姐馮盈盈在香港大學修讀食品產業管理市場營銷碩士外，最近更新個人YouTube頻道「馮盈盈 FYY」推出新片成立「盈營學」小特輯，專跟大家分享營養飲食的知識。

近日推出「盈營學」第3輯以「乾燥皮膚救星」為題，分析五大營養素，靠吃與喝出水潤肌，最後還公開其獨門保濕ACE配方。

香港小姐丨馮盈盈分享擊退濕疹妙方 FYY教整特飲+緩解急救法

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馮盈盈在社交網站宣傳新片，寫道：

Hello December👋🏻秋冬天氣乾燥，

想皮膚水潤有彈性，飲食&營養至關重要💖

[盈營學🍎EP3]：乾燥皮膚救星！五大營養素食出水潤肌 💧& 公開獨家保濕ACE配方🥑🥕🍍

我YouTube Channel新片會講解最能滋潤乾燥皮膚的五大營養素。

而且，我更會分享我的獨門保濕ACE特飲✨，

讓皮膚由內到外都能保持水潤。

只要選擇對的食物，就能食出水潤肌💧☺️

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五大保水營養素

影片中，馮盈盈分享預防和改善皮膚乾燥的五大營養素，分別是Omega-3、維他命A、維他命C、維他命E及水份：「皮膚保濕從吃對食物開始，讓我們一起通過飲食重拾嫩滑水潤肌膚吧！」當中維他命C是一種強大抗氧化劑，可強化皮膚的保護屏障，鎖住水份，同時能增強免疫力。

1. Omega-3：魚類、果仁及種子（三文魚、鱈魚、亞麻籽、奇亞籽、核桃）

2. 維他命A：紅蘿蔔、紅菜頭、南瓜

3. 維他命C：柑橘類水果（橙、西柚、士多啤梨、蕃茄）

4. 維他命E：牛油果、果仁及種子（杏仁、葵花籽、榛子）

▲ （影片截圖）

其後，馮盈盈更將其獨門「保濕ACE特飲」配方大公開，就是採用菠蘿、紅蘿蔔及牛油果，然後放進攪拌機，加入清水打成果汁。透過飲料喝出水潤肌，讓身體裡外都能補滿水，片中馮盈盈還詳細講解以上三款超級食物的營養和功效。

為病弟修讀營養學

現年29歲、《2016年度香港小姐競選》冠軍馮盈盈，入行前於香港大學修讀食物及營養學系，並以二級榮譽乙等成績畢業，因而獲封「食營女神」。

她曾在節目《#後生仔傾下偈》透露選修食物及營養學的原因，因為比自己細4年的弟弟患有慢性腎炎，情況嚴重時只能吃清菜及白烚肉，長期不能外出用膳。

由於必須嚴格控制飲食，不能吃含高鹽、高糖、高鈉的食物，於是馮盈盈立志入讀營養學系，並成為註冊營養師，料理弟弟及家人飲食，認真愛弟心切。

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