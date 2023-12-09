  • 23°C
香港時間 : 20231209日 (週六) 20:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐丨馮盈盈分享五大保水營養素　FYY教用3款超級食物製「保濕ACE」特飲

娛樂 18:46 2023/12/09

分享：

分享：

熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

美味又健康！

港姐馮盈盈在香港大學修讀食品產業管理市場營銷碩士外，最近更新個人YouTube頻道「馮盈盈 FYY」推出新片成立「盈營學」小特輯，專跟大家分享營養飲食的知識。

近日推出「盈營學」第3輯以「乾燥皮膚救星」為題，分析五大營養素，靠吃與喝出水潤肌，最後還公開其獨門保濕ACE配方。

香港小姐丨馮盈盈分享擊退濕疹妙方　FYY教整特飲+緩解急救法

最新影片推介：蘇恩磁何沛珈專訪

TOPick柴犬追星
開心速遞丨「接龍二太」蘇恩磁感慨女演員難覓愛　何沛珈唔拜金：給我幾千萬也不接受

馮盈盈在社交網站宣傳新片，寫道：

Hello December👋🏻秋冬天氣乾燥，
想皮膚水潤有彈性，飲食&營養至關重要💖
[盈營學🍎EP3]：乾燥皮膚救星！五大營養素食出水潤肌 💧& 公開獨家保濕ACE配方🥑🥕🍍
我YouTube Channel新片會講解最能滋潤乾燥皮膚的五大營養素。
而且，我更會分享我的獨門保濕ACE特飲✨，
讓皮膚由內到外都能保持水潤。
只要選擇對的食物，就能食出水潤肌💧☺️

點擊圖片放大
+14
+13

香港小姐丨一文盡睇馮盈盈由MK港姐變纖體女神　獨門秘訣塑造21.5吋Barbie腰【多圖】

五大保水營養素

影片中，馮盈盈分享預防和改善皮膚乾燥的五大營養素，分別是Omega-3、維他命A、維他命C、維他命E及水份：「皮膚保濕從吃對食物開始，讓我們一起通過飲食重拾嫩滑水潤肌膚吧！」當中維他命C是一種強大抗氧化劑，可強化皮膚的保護屏障，鎖住水份，同時能增強免疫力。

1. Omega-3：魚類、果仁及種子（三文魚、鱈魚、亞麻籽、奇亞籽、核桃）

2. 維他命A：紅蘿蔔、紅菜頭、南瓜

3. 維他命C：柑橘類水果（橙、西柚、士多啤梨、蕃茄）

4. 維他命E：牛油果、果仁及種子（杏仁、葵花籽、榛子）

（影片截圖）

其後，馮盈盈更將其獨門「保濕ACE特飲」配方大公開，就是採用菠蘿、紅蘿蔔及牛油果，然後放進攪拌機，加入清水打成果汁。透過飲料喝出水潤肌，讓身體裡外都能補滿水，片中馮盈盈還詳細講解以上三款超級食物的營養和功效。

為病弟修讀營養學

現年29歲、《2016年度香港小姐競選》冠軍馮盈盈，入行前於香港大學修讀食物及營養學系，並以二級榮譽乙等成績畢業，因而獲封「食營女神」。

她曾在節目《#後生仔傾下偈》透露選修食物及營養學的原因，因為比自己細4年的弟弟患有慢性腎炎，情況嚴重時只能吃清菜及白烚肉，長期不能外出用膳。

由於必須嚴格控制飲食，不能吃含高鹽、高糖、高鈉的食物，於是馮盈盈立志入讀營養學系，並成為註冊營養師，料理弟弟及家人飲食，認真愛弟心切。

點擊圖片放大
+31
+30

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

香港小姐︱馮盈盈學生look獲正評　FYY返校園進修盡甩MK味【多圖】
18:34 2023/10/22
香港小姐︱馮盈盈學生look獲正評　FYY返校園進修盡甩MK味【多圖】
宅男女神丨陳若思受TVB重用　Amber明年與森美馮盈盈合作《Home即是識》【多圖】
19:05 2023/10/30
宅男女神丨陳若思受TVB重用　Amber明年與森美馮盈盈合作《Home即是識》【多圖】
香港小姐丨馮盈盈瘦得健康晒纖腰　FYY分享80/20法則+xs特飲
11:40 2023/11/02
香港小姐丨馮盈盈瘦得健康晒纖腰　FYY分享80/20法則+xs特飲
香港小姐丨一文盡睇馮盈盈由MK港姐變纖體女神　獨門秘訣塑造21.5吋Barbie腰【多圖】
16:54 2023/11/03
香港小姐丨一文盡睇馮盈盈由MK港姐變纖體女神　獨門秘訣塑造21.5吋Barbie腰【多圖】
香港小姐丨馮盈盈分享擊退濕疹妙方　FYY教整特飲+緩解急救法
14:13 2023/11/14
香港小姐丨馮盈盈分享擊退濕疹妙方　FYY教整特飲+緩解急救法
萬千星輝賀台慶丨TVB花旦小生盛裝現身紅地氈　女藝人性感出場爭妍鬥麗【多圖】
18:47 2023/11/19
萬千星輝賀台慶丨TVB花旦小生盛裝現身紅地氈　女藝人性感出場爭妍鬥麗【多圖】

你可能感興趣

香港小姐︱馮盈盈學生look獲正評　FYY返校園進修盡甩MK味【多圖】
18:34 2023/10/22
香港小姐︱馮盈盈學生look獲正評　FYY返校園進修盡甩MK味【多圖】
宅男女神丨陳若思受TVB重用　Amber明年與森美馮盈盈合作《Home即是識》【多圖】
19:05 2023/10/30
宅男女神丨陳若思受TVB重用　Amber明年與森美馮盈盈合作《Home即是識》【多圖】
香港小姐丨馮盈盈瘦得健康晒纖腰　FYY分享80/20法則+xs特飲
11:40 2023/11/02
香港小姐丨馮盈盈瘦得健康晒纖腰　FYY分享80/20法則+xs特飲
馮盈盈 娛樂人物職業 演員 香港小姐 娛樂行業 營養素 營養師 養生 果汁 保濕

最高瀏覽

學童輕生丨日本小學生遭欺凌圖輕生寫信求助　老師一句回覆奈良教育部致歉
學童輕生丨日本小學生遭欺凌圖輕生寫信求助　老師一句回覆奈良教育部致歉