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校長專訪丨創自家Phonics課程屹立逾50年　解開St. Catherine's幼稚園受熱捧之謎

幼稚園 19:20 2023/12/08

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St. Catherine's國際英文幼稚園創校53年，至今仍是本港熱門學校之一，黃淑恒校長接受訪問親自解說學校的課程優勢。

創校逾50年的國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten，下稱St. Cat）可謂「星二代學校」，吸引一眾星爸星媽排隊報讀，包括陳慧琳、蔡少芬、郭可盈、陳浩民和胡杏兒等，為甚麼令St.Cat有如此強大吸引力？在該校教學30年的黃淑恒校長強調收生一視同仁，除了課程與時並進之外，作為幼兒的啟蒙老師，與教學團隊一直以愛心培育小朋友全人發展。

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St.Cat特設情境主題學習

St.Cat於1970創校，至今有53年歷史，但課程和教學設施一直與時並進，不斷調整。黃淑恒校長指出，學校設有中英文部課程組，成員包括校長、副校長、主任及各大專才老師一起策劃及調節課程，並舉辦不同主題活動，製作相關的情境佈置等。

黃淑恒校長從事教育工作37年，加入St.Catherine's國際英文幼稚園亦已有30年。（湯致遠攝）

訪問當天，校園設置了超級市場和車仔麵檔情景佈置，製作非常認真，除了食物像真度高，付款方式更有「電子支付」，有齊八達通、信用卡、支付寶等，能真實反映現今社會的狀況，讓孩子全面認識金錢運算與交易方式。

在車仔麵檔中，小女生挑選食物落單後，小男生似模似樣煮麵，熱衷於角色扮演。黃校長笑言小朋友之間的互動十分有趣，「我們亦會因應不同學習主題更換情景，角色模擬扮演活動的學習元素很多，小朋友從互動中學習溝通、協作等。」

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善用「昆蟲訪校」作探索式教學

學校有廣闊的戶外空間，除了遊樂設施之外，亦種植了樹木和園圃，吸引過不少動物和昆蟲到訪，包括青蛙、蝸牛、毛毛蟲等，樹上更曾出現雀巢和蜂巢。老師會善用機會進行探索式教學，如把毛毛蟲放入玻璃箱中餵飼，讓小朋友觀察毛毛蟲成長，見證其化蝶過程，最後一同送別小蝴蝶回歸大自然，教導學生珍惜大自然生物。

因應大自然的生物訪校，St.Cat的老師會按小朋友的興趣計劃教學配套，例如毛毛蟲訪校後，老師在課堂上會利用相關故事書，向學生講述毛毛蟲的故事，從中認知蝴蝶整個生長過程，並學習到相關詞彙，成功把故事和生活融入學習。

St.Cat相當重視培養小朋友的閱讀興趣，因小朋友透過閱讀除了提升中英文水平之外，見識也更廣博。黃校長指學校設有英文閱讀計劃（English reading scheme），教學團隊會尋找坊間不同的趣味圖書，每兩星期向小朋友派一本，回家與父母一同親子閱讀，促進親子關係之餘，亦可加強小朋友的英文學習。

小朋友透過輪盤遊戲學語文。（湯致遠攝）

自家編製Phonics課程具口碑

數十年來，St.Cat的英語課程口碑載道，其中自家編製的英語拼音（Phonics）教學最有特色。黃校長指Phonics課程由開校至今已超過50年歷史，由學校的英語顧問老師（Literacy and Curriculum Advisor）去設計，且每年都會檢討及修訂，緊貼學生所需。而每班都設有英文老師，在主題教學的過程中，英文老師就會用Phonics教學。黃校長解釋Phonics對幼兒學習英文的重要性：

小朋友學會Phonics後，在閱讀時會嘗試去讀一些字；且Phonics是他們書寫前的初階，他們會透過Phonics去思考生字的串法，縱然未必正確，但他們會勇於嘗試砌字和讀出，提升他們對英文的學習興趣。

為了增加孩子應用英文的機會，學校另設有不同的英語主題活動，例如介紹不同國家的文化和特色，鼓勵小朋友在活動期間用英語對話。中文活動方面還有中華文化周，讓孩子認識中華文化特色，例如服飾、食物、樂器、茶道、書法等，還會邀請家長一起設計攤位，擴闊小朋友的學習經歷。

黃淑恒校長認為自己作為小朋友的啟蒙老師，必須不斷深思如何做好幼稚園教育，用心教好下一代。（湯致遠攝）

5C教學理念重全人發展

St.Cat整個教學理念最重視全人發展，所有課程和活動都會融合不同學習元素，可以用「5C」綜合出其教學理念：Communication（溝通）、Collaboration（協作）、Critical Thinking（批判性思考）、Creativity（創意）、Compassion（關愛）。

黃校長逐一分享道：「小朋友需學習與小朋友、與老師、與成年人/家長之間溝通，能擅於表達自己，互相尊重。我們也經常會讓小朋友進行小組學習，一齊合作商討、分工，作一個簡單匯報。」

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黃校長認為批判性思考對小朋友整個學習和人生都有深遠影響，故此學校會透過情景學習，讓小朋友從中分析和判斷對與錯。培養創意思維也是小朋友成長的一大要素，因此無論在主題教學、音、體、美課程之中，都要給予空間讓孩子盡展創意。

最後不可或缺的就是關愛，一個人缺乏關愛之心，也難以受人尊重。小朋友必須自小學會尊重和關心別人，因此學校亦安排小朋友擔任愛心小天使和關愛大使，希望他們多互相關心、互相幫助。

黃淑恒校長時刻提醒自己要聆聽孩子的需要，與時並進改善教學。（湯致遠攝）

畢業生返母校感謝老師教誨

正因為教學團隊一直以關愛之心教導學生，即使他們畢業多年，仍存有感恩之心。畢業生更組成了舊生會，輪流返回母校探望老師。從事教育工作37年黃校長，在St.Cat足足度過了30年，所教過的學生不計其數。有不少畢業生回校探望黃校長時，相隔多年仍能把細節娓娓道來，感謝她曾作出的教誨，給予她很大動力繼續辦好幼兒教育。

我教出很多畢業生，大部分更已投身社會工作。他們回來時，會憶述當年我講過的每一句說話，或者一個情境，讓他們知道應該要怎樣做一個好榜樣。

黃校長小時候同樣深受自己的幼稚園老師影響，啟發她以當老師為目標，黃校長至今仍記得那些幼稚園老師對她的關愛。「我的老師很細心亦有愛心，經常對我們保持微笑，說話溫婉。我覺得老師好叻，懂得彈琴、唱歌、畫畫、教我寫字，又會和我們傾談。」

黃淑恒校長最難忘畢業生回校探望，對她當年的教誨銘記於心。（湯致遠攝）

樂做孩子第一位啟蒙老師

生命影響生命，幼稚園老師作為小朋友的第一位啟蒙老師，每天最少見面3小時，教學好與壞足以影響小朋友往後的人生。因此黃校長時刻提醒自己要聆聽孩子的需要，與時並進改善教學，好好栽培下一代。

前線教育工作者真是一份任重道遠的工作，我們作為小朋友的啟蒙老師，我好感恩、好開心，亦有好大成就感。想不到自己原來真的有影響力，令我不斷深思如何做好幼稚園教育，教好我們的下一代。

St.Catherine's國際英文幼稚園創校超過50年。（湯致遠攝）

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記者：林綺玲

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